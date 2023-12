Visite guidée gourmande du Musée du Calisson suivie d’une dégustation 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence, 4 janvier 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-04 10:00:00

fin : 2023-12-30

A environ 8km du centre-ville, découvrez l’histoire du Calisson d’Aix et de l’amande de Provence à travers un espace muséal contemporain, mêlant outils d’époque et nouvelles technologies..

A environ 8km du centre-ville, découvrez l’histoire du Calisson d’Aix et de l’amande de Provence à travers un espace muséal contemporain, mêlant outils d’époque et nouvelles technologies.

L’amande est un peu comme notre petit trésor : c’est la matière première essentielle pour la confection de nos calissons d’Aix et nougats de Provence. Suivez le guide et découvrez pas à pas l’amandier, ainsi que l’engagement du Roy René pour redynamiser la filière « amande » sur notre territoire.



Une partie de la visite est en extérieur : prévoir une tenue adaptée. Les « Jardins du Roy René » s’ouvrent à vous pour vous dévoiler l’histoire de l’Amandier en Provence.



En fonction des mesures sanitaires et dans le respect d’un protocole strict, la démonstration de façonnage en direct devant des visiteurs pourra être suspendue.



➜ Départ du musée du Calisson

➜ Durée : 45 min environ

➜ Véhicule indispensable

➜ Accès PMR possible

➜ Animaux interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

EUR.

5380 Route D’Avignon Musée du Calisson – Confiserie du Roy René

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence