ATELIER PHILO « EST-IL POSSIBLE DE VIVRE EN PAIX ? » 533 Avenue de l’Évêché de Maguelone Palavas-les-Flots, 30 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 19h30 à 21h30 : Atelier philo de Juliana de Souza « Est-il possible de vivre en paix ? » par Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens – Musée du Patrimoine Jean-Aristide Rudel – Adhésion annuelle 20€ – Infos : 06 08 84 16 99 ou sur www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens.

2023-11-30 19:30:00 fin : 2023-11-30 21:30:00. .

533 Avenue de l’Évêché de Maguelone

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



7:30 pm to 9:30 pm: Juliana de Souza’s philosophy workshop « Is it possible to live in peace? » by Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens – Musée du Patrimoine Jean-Aristide Rudel – Annual membership 20? – Info: 06 08 84 16 99 or www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

19.30 h a 21.30 h: Taller filosófico de Juliana de Souza « ¿Es posible vivir en paz? por Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens – Museo del Patrimonio Jean-Aristide Rudel – Abono anual 20? – Información: 06 08 84 16 99 o www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

Von 19.30 bis 21.30 Uhr: Atelier philo von Juliana de Souza « Ist es möglich, in Frieden zu leben? » par Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens – Musée du Patrimoine Jean-Aristide Rudel – Jahresmitgliedschaft 20? – Infos: 06 08 84 16 99 oder auf www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

Mise à jour le 2023-11-17 par OT PALAVAS-LES-FLOTS