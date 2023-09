Journées Européennes du Patrimoine: Conférence autour de l’histoire de Pontcirq 530 route du Bourg Pontcirq, 16 septembre 2023, Pontcirq.

Pontcirq,Lot

L’Association du Patrimoine de Pontcirq vient de reprendre ses activités après quelques années de silence. Pour cette édition des Journées européennes du patrimoine, elle propose plusieurs événements le samedi 16 septembre et, en particulier, une conférence captivante et érudite de l’historien Nicolas Savy.

Docteur en histoire, Nicolas Savy a écrit l’histoire de cette petite commune du Quercy, installée à l’écart des grands axes routiers. Ce faisant, il ne cache pas sa tendresse pour les hommes et les femmes qui ont fait ce territoire. Le titre de l’un de ses ouvrages « De la terre, des pierres et des hommes… ou Pontcirq des origines à 1918 » donne l’esprit dans lequel cet historien aborde l’histoire inscrite dans cette terre..

2023-09-16 18:15:00 fin : 2023-09-16 19:30:00. EUR.

530 route du Bourg Mairie

Pontcirq 46150 Lot Occitanie



The Pontcirq Heritage Association has just resumed its activities after a few years’ silence. For this year’s European Heritage Days, it is offering several events on Saturday September 16, including a captivating and erudite lecture by historian Nicolas Savy.

Nicolas Savy, who holds a doctorate in history, has written the history of this small Quercy commune, located off the main roads. In doing so, he makes no secret of his affection for the men and women who have shaped this territory. The title of one of his books, « De la terre, des pierres et des hommes… ou Pontcirq des origines à 1918 » (« Of earth, stones and men… or Pontcirq from its origins to 1918 ») gives the spirit in which this historian approaches the history embedded in this land.

La Asociación del Patrimonio de Pontcirq acaba de reanudar sus actividades tras varios años de silencio. Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año, propone el sábado 16 de septiembre una serie de actos, entre los que destaca una conferencia cautivadora y erudita del historiador Nicolas Savy.

Doctor en Historia, Nicolas Savy ha escrito la historia de este pequeño municipio del Quercy, alejado de las grandes vías de comunicación. Al hacerlo, no oculta su afecto por los hombres y mujeres que han dado forma a esta región. El título de uno de sus libros, « De la terre, des pierres et des hommes… ou Pontcirq des origines à 1918 » (De la tierra, las piedras y los hombres… o Pontcirq desde sus orígenes hasta 1918) da idea del espíritu con el que este historiador aborda la historia que encierra esta tierra.

Die Association du Patrimoine de Pontcirq hat nach einigen Jahren der Stille gerade ihre Aktivitäten wieder aufgenommen. Anlässlich der diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals bietet sie am Samstag, dem 16. September, mehrere Veranstaltungen an, darunter vor allem einen spannenden und gelehrten Vortrag des Historikers Nicolas Savy.

Nicolas Savy, Doktor der Geschichte, hat die Geschichte dieser kleinen Gemeinde im Quercy geschrieben, die sich abseits der großen Verkehrsachsen angesiedelt hat. Dabei macht er keinen Hehl aus seiner Zuneigung zu den Männern und Frauen, die diese Gegend geprägt haben. Der Titel eines seiner Werke « De la terre, des pierres et des hommes… ou Pontcirq des origines à 1918 » gibt den Geist wieder, in dem dieser Historiker die in diesem Land eingeschriebene Geschichte angeht.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot