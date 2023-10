Rafael Palacios – La ciudad de los otros 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 5 avril 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La compagnie de danse et de musique afro-colombienne puise dans son passé pour convoquer le présent dans une chorégraphie vécue comme une célébration du vivre ensemble..

2024-04-05 19:00:00 fin : 2024-04-05 . EUR.

530 Avenue Mozart Ballet Preljocaj

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Afro-Colombian dance and music company draws on its past to summon the present in a choreography experienced as a celebration of living together.

La compañía de danza y música afrocolombiana recurre a su pasado para convocar al presente en una coreografía considerada una celebración de la convivencia.

Die afrokolumbianische Tanz- und Musikgruppe schöpft aus ihrer Vergangenheit, um die Gegenwart in einer Choreografie heraufzubeschwören, die als eine Feier des Zusammenlebens erlebt wird.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence