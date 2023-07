Christian Ubl et Kurt Demey – Garden of chance 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 17 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un duo improbable entre le chorégraphe Christian Ubl et le mentaliste Kurt Demey qui ouvrent un espace de danse participatif aussi savoureux que fantaisiste..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

530 Avenue Mozart Ballet Preljocaj

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An unlikely duet between choreographer Christian Ubl and mentalist Kurt Demey, opening up a space for participatory dance that’s as delicious as it is whimsical.

Un dúo improbable entre el coreógrafo Christian Ubl y el mentalista Kurt Demey, que abre un espacio para la danza participativa tan delicioso como caprichoso.

Ein unwahrscheinliches Duo zwischen dem Choreografen Christian Ubl und dem Mentalisten Kurt Demey, die einen Raum für partizipativen Tanz eröffnen, der ebenso schmackhaft wie fantasievoll ist.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence