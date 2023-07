Christian Ubl – The way things go… 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 8 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Effet papillon pour la nouvelle création de Christian Ubl sur le cours des choses et la vie qui va. Une spirale continue de flux, d’actions et de hasards poétiques..

2024-02-08 20:00:00

530 Avenue Mozart Ballet Preljocaj

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A butterfly effect for Christian Ubl?s new creation on the course of things and life as it goes. A continuous spiral of flux, action and poetic chance.

Un efecto mariposa para la nueva creación de Christian Ubl sobre el curso de las cosas y la vida que continúa. Una espiral continua de flujo, acción y azar poético.

Schmetterlingseffekt für Christian Ubls neue Kreation über den Lauf der Dinge und das Leben, das weitergeht. Eine kontinuierliche Spirale von Flüssen, Handlungen und poetischen Zufällen.

