Bianca Li – Casse-noisette 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 12 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Blanca Li revisite le chef-d’œuvre de Tchaïkovski dans une version hip-hop survoltée, à l’esprit pop, qui dépoussière l’histoire sans jamais la trahir..

2024-01-12 20:00:00 fin : 2024-01-12 . EUR.

530 Avenue Mozart Ballet Preljocaj

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Blanca Li revisits Tchaikovsky?s masterpiece in a fast-paced, pop-spirited hip-hop version that dusts off the story without ever betraying it.

Blanca Li revisita la obra maestra de Tchaikovsky en una animada versión hip-hop con espíritu pop que desempolva la historia sin traicionarla en ningún momento.

Blanca Li interpretiert Tschaikowskys Meisterwerk in einer aufgedrehten Hip-Hop-Version mit Pop-Appeal, die die Geschichte entstaubt, ohne sie jemals zu verraten.

