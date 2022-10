Visite de l’atelier d’un artisan horloger 53 Treguet 56130 Ferel Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Visite de l'atelier d'un artisan horloger 24 octobre – 4 novembre 53 Treguet 56130 Ferel

Participation: 2,50, Gratuit: 0.00

Artisan Horloger installé à Férel depuis deux ans, je vous ouvre les portes de mon atelier pour vous faire découvrir mon métier. Je vous propose un voyage au cœur d'un métier passionnant où la précision de chaque geste compte. Lors de votre visite, vous pourrez découvrir à la loupe la face cachée des montres en observant de plus près leurs mécanismes, un univers passionnant bien souvent invisible. Vous pourrez aussi découvrir les nombreux outils indispensables à la remise en état de tous ces garde-temps.

Dans mon atelier, je propose un service de restauration de montres anciennes, de certaines pendules, d’automates mécaniques, de boites à musique, d’oiseau chanteur…

Je propose aussi l’entretien de montres mécaniques de belle facture simple ou à complications ainsi que le rachat de certaine montres mécaniques.

Je travaille actuellement à la création d’une petite série de montres

