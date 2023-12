M.A.O. CORMONTREUIL – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 29 décembre 2023 20:00, Reims.

Après BLACK BONES : Anthonin, Marianne et Odilon débarquent avec M.A.O. CORMONTREUIL pour notre plus grand plaisir !

M.A.O. Cormontreuil ne se contente pas de jouer de la musique, il crée une expérience sensorielle, unissant les genres musicaux pour former quelque chose d’entièrement nouveau.

Ils proposent en concert un cadavre exquis musical alternant chansons pop et transitions electro.

Dans une forme hybride entre le dj set et le live joué, les morceaux s’enchaînent et le set s’accélère.

C’est l’art de la surprise, la magie de l’inconnu, et l’excitation d’une performance live qui transcende les attentes.

Line up :

MILLEANS & LÉO

M.A.O. CORMONTREUIL

SUPER ONANISME MACHINE

Bar et snack sur place..

2023-12-29 fin : 2023-12-30 02:00:00.

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



After BLACK BONES: Anthonin, Marianne and Odilon join forces with M.A.O. CORMONTREUIL for our greatest pleasure!

M.A.O. Cormontreuil don’t just play music, they create a sensory experience, uniting musical genres to form something entirely new.

In concert, they offer a musical cadavre exquis, alternating pop songs with electro transitions.

In a hybrid form between dj set and live performance, the tracks follow one another and the set accelerates.

It’s the art of the surprise, the magic of the unknown, and the excitement of a live performance that transcends expectations.

Line up :

MILLEANS & LÉO

M.A.O. CORMONTREUIL

SUPER ONANISME MACHINE

Bar and snack bar on site.

¡Después de BLACK BONES: Anthonin, Marianne y Odilon vuelven con M.A.O. CORMONTREUIL para deleitarnos a todos!

M.A.O. Cormontreuil no se limita a tocar música, sino que crea una experiencia sensorial, uniendo géneros musicales para formar algo totalmente nuevo.

En concierto, ofrecen un cadavre musical exquis, alternando canciones pop con transiciones electro.

En una forma híbrida entre dj set y actuación en directo, los temas se suceden y el set se acelera.

Es el arte de la sorpresa, la magia de lo desconocido y la emoción de un directo que trasciende las expectativas.

Alineación :

MILLEANS & LÉO

M.A.O. CORMONTREUIL

SUPER ONANISME MACHINE

Bar y snack bar in situ.

Nach BLACK BONES: Anthonin, Marianne und Odilon kommen mit M.A.O. CORMONTREUIL zu unserem größten Vergnügen!

M.A.O. Cormontreuil spielen nicht einfach nur Musik, sie schaffen eine sinnliche Erfahrung, indem sie musikalische Genres zu etwas völlig Neuem vereinen.

Im Konzert bieten sie einen musikalischen cadavre exquis an, bei dem sich Popsongs mit Elektroübergängen abwechseln.

In einer Hybridform zwischen DJ-Set und gespieltem Live-Auftritt reihen sich die Stücke aneinander und das Set wird immer schneller.

Es ist die Kunst der Überraschung, die Magie des Unbekannten und die Aufregung einer Live-Performance, die alle Erwartungen übertrifft.

Line up :

MILLEANS & LÉO

M.A.O. CORMONTREUIL

SUPER ONANISM MACHINE

Bar und Snacks vor Ort.

