Berzärk Dark Was The Night – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 22 décembre 2023, Reims.

Reims Marne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:00:00

fin : 2023-12-22 02:00:00

Les amateur.ice.s de Hardmusic n’ont qu’à bien se tenir … Berzark, Neks, Haast, K-Lu B2B Louis de Funeste un line up destructif pour une soirée qui va kicker tes tympans !

Avec Berzärk, rentre dans une atmosphère d’ondes sombres et agressives avec ce passionné de musiques extrêmes : Hardcore, Metal, HardDrum, Bass Indus.

BERZÄRK utilise toutes ses influences pour créer ses propres musiques.

Berzärk a également développé un attrait pour les sons et ambiances horrifiques, il aime apporter des ambiances perturbantes et oppressives au sein de ses compositions…

Prends ta dose de beats implacables et apprécie la folie de ce line-up :

Neks : n’est pas simplement un artiste ; c’est un architecte sonore, créant des expériences qui résonnent au cœur du hardcore et du drum & bass. À chaque battement, Neks continue de repousser les limites, laissant une empreinte indélébile sur le paysage mondial de la musique électronique.

Haast : enflamme son public grâce à une sélection de tracks agressives et entraînantes ne laissant aucun doute sur son amour pour le style industriel. Recherchant toujours la nouveauté, son caractère touche à tout l’amène constamment là où on ne l’attend pas.

Louis de Funeste : c’est une ambiance plomberie pour tous vos événements, festif ou pas, tels que : anniversaires, mariages, baptêmes, enterrements de vie de jeune fille ou enterrements tout court.

K-Lu est un passionné de cette nervosité que peuvent offrir les styles de la Crossbreed et de l’Industriel. Il mélange la technique de mix de la #Dnb avec l’énergie du #Hard pour donner un set énervé, efficace et toujours composé avec les dernières sorties et des classiques du genre..

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme du Grand Reims