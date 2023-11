Vernissage Expo – Le pire n’est jamais certain d’Hélène VIRION 53 Rue Vernouillet Reims, 7 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’exposition Le pire n’est jamais certain propose par une rétrospective des nuées dessinées et photographiées par Hélène Virion de conjuguer une double référentialité poignante, prise entre la beauté de paysages célestes et le sublime tourment imposé par les nuages liés à des catastrophes politiques, industrielles, terroristes.

Sous l’apparente nébulosité des ciels de l’artiste, une réelle complexité gronde. En lien direct avec l’actualité, comme avec l’archivage méthodique d’images de nuées, Hélène Virion témoigne de la nécessité de penser les nuages et fumées dans un rapport métonymique à une source catastrophique. Entre nuage céleste et nuée de poussière, l’artiste dissimule au cœur de la fascinante beauté des nuages une double référentialité.

Les nuages des séries de photographies intitulée Caelestis et Le pire n’est jamais certain sont ainsi devenus labiles. Entre nuées célestes et nuées de poudre, les ciels imprimés en laboratoire dans des bleus divins, très saturés ou dans des noirs profonds, sur du papier Turner, présentées en novembre 2021 aux Amis du Frac Champagne Ardenne, au Centre d’Art d’Aménancourrt, à La Fabrique ou au Salon Reçoit de Toulouse, ont migré vers une autre forme de graphie.

Face à l’actualité du 4 août 2020, à l’invasion de l’Ukraine ou au conflit israélopalestinien, la représentation des ciels de cendre a pris corps dans une nouvelle acception de la nuée. Les traits employées, pour remplacer les volutes célestes, sont devenus ceux de la représentation discrète et non moins prégnante du pire.

Les titres sont sans équivoque. Ils révèlent les données géographiques, les dates du 11 septembre 2001, 21 septembre 2001, 26 septembre 2019, 4 août 2020, ou du 1er mars 2022, New York, Toulouse, Rouen, Beyrtouth, Kiev, la liste est longue et fait écho aux nuages de cendres qui surplombent actuellement l’Ukraine, Israël, la Palestine.

Les œuvres proposées laissent place au témoignage de plus en plus présent, d’un monde qui court à sa perte. Les nuées se télescopent, s’enrichissent et se superposent pour éclairer le présent et ouvrir à un processus historigraphique qui se répète et trouve dans la plasticité de la fumée, une image labile, prise entre trouble et fascination..

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



A retrospective of clouds drawn and photographed by Hélène Virion, Le pire n?est jamais certain (The worst is never certain) combines a poignant double referentiality, caught between the beauty of celestial landscapes and the sublime torment imposed by clouds linked to political, industrial and terrorist disasters.

Beneath the apparent cloudiness of the artist?s skies, a real complexity rumbles. With a direct link to current events, as well as a methodical archiving of cloud images, Hélène Virion bears witness to the need to think of clouds and smoke in a metonymic relationship to a catastrophic source. Between celestial clouds and dust clouds, the artist hides a double referentiality at the heart of the fascinating beauty of clouds.

The clouds in the series of photographs entitled Caelestis and Le pire n?est jamais certain have thus become labile. Between celestial clouds and clouds of powder, the skies printed in the laboratory in divine, highly saturated blues or deep blacks on Turner paper, presented in November 2021 at Les Amis du Frac Champagne Ardenne, Centre d?Art d?Aménancourrt, La Fabrique and Salon Reçoit in Toulouse, have migrated to another form of graphy.

Faced with the current events of August 4, 2020, the invasion of Ukraine and the Israeli-Palestinian conflict, the representation of ash skies has taken on a new meaning in the cloud. The features used to replace celestial swirls have become those of a discreet yet no less pervasive representation of the worst.

The titles are unequivocal. They reveal the geographical data, the dates of September 11, 2001, September 21, 2001, September 26, 2019, August 4, 2020, or March 1, 2022, New York, Toulouse, Rouen, Beirut, Kiev, the list is long and echoes the ash clouds currently overhanging Ukraine, Israel and Palestine.

The works on display bear witness to a world on the brink of collapse. The clouds are telescoped, enriched and superimposed to illuminate the present and open up a historigraphic process that repeats itself and finds in the plasticity of smoke a labile image, caught between confusion and fascination.

A través de una retrospectiva de nubes dibujadas y fotografiadas por Hélène Virion, la exposición Le pire n?est jamais certain (Lo peor nunca es seguro) combina una conmovedora doble referencialidad, atrapada entre la belleza de los paisajes celestes y el sublime tormento que imponen las nubes vinculadas a catástrofes políticas, industriales y terroristas.

Bajo la aparente nubosidad de los cielos del artista, retumba una complejidad real. Con un vínculo directo con la actualidad y un metódico archivo de imágenes de nubes, Hélène Virion demuestra la necesidad de pensar las nubes y el humo en una relación metonímica con una fuente catastrófica. Entre nubes celestes y nubes de polvo, la artista esconde una doble referencialidad en el corazón de la fascinante belleza de las nubes.

Las nubes de las series de fotografías tituladas Caelestis y Le pire n?est jamais certain se han vuelto así lábiles. Entre nubes celestes y nubes de polvo, los cielos impresos en laboratorio en azules divinos, muy saturados o en negros profundos, sobre papel Turner, presentados en noviembre de 2021 en los Amis du Frac Champagne Ardenne, el Centre d’Art d’Aménancourrt, La Fabrique o el Salon Reçoit de Toulouse, han migrado hacia otra forma de grafía.

Ante las noticias del 4 de agosto de 2020, la invasión de Ucrania y el conflicto israelo-palestino, la representación de los cielos de ceniza ha cobrado un nuevo sentido en la nube. Los rasgos utilizados para sustituir a los remolinos celestes se han convertido en los de una representación discreta pero no menos omnipresente de lo peor.

Los títulos son inequívocos. Revelan los datos geográficos, las fechas del 11 de septiembre de 2001, 21 de septiembre de 2001, 26 de septiembre de 2019, 4 de agosto de 2020 o 1 de marzo de 2022, Nueva York, Toulouse, Ruán, Beirut, Kiev, la lista es larga y se hace eco de las nubes de ceniza que actualmente se ciernen sobre Ucrania, Israel y Palestina.

Las obras expuestas dan paso a un testimonio cada vez más presente de un mundo al borde del colapso. Las nubes se telescopian, enriquecen y superponen para arrojar luz sobre el presente y abrir un proceso historigráfico que se repite y encuentra en la plasticidad del humo una imagen lábil, atrapada entre la confusión y la fascinación.

Die Ausstellung Das Schlimmste ist nie sicher schlägt durch eine Retrospektive der von Hélène Virion gezeichneten und fotografierten Wolken vor, eine ergreifende doppelte Referenzialität zu vereinen, gefangen zwischen der Schönheit der himmlischen Landschaften und der erhabenen Qual, die von den Wolken in Verbindung mit politischen, industriellen und terroristischen Katastrophen auferlegt wird.

Unter der scheinbaren Bewölkung der Himmel des Künstlers brodelt eine echte Komplexität. In direkter Verbindung mit den aktuellen Ereignissen und der methodischen Archivierung von Bildern von Wolken zeigt Hélène Virion die Notwendigkeit, Wolken und Rauch in einer metonymischen Beziehung zu einer katastrophalen Quelle zu denken. Zwischen himmlischen Wolken und Staubwolken verbirgt die Künstlerin im Herzen der faszinierenden Schönheit der Wolken eine doppelte Referenzialität.

Die Wolken in den Fotoserien Caelestis und Le pire n’est jamais certain wurden so zu labilen Wolken. Zwischen himmlischen Wolken und Pulverwolken sind die im Labor in göttlichen, sehr gesättigten Blautönen oder in tiefem Schwarz auf Turnerpapier gedruckten Himmel, die im November 2021 bei Les Amis du Frac Champagne Ardenne, im Centre d’Art d’Aménancourrt, in La Fabrique oder im Salon Reçoit in Toulouse ausgestellt werden, in eine andere Form der Graphik gewandert.

Angesichts der Nachrichten vom 4. August 2020, der Invasion der Ukraine oder des israelisch-palästinensischen Konflikts nahm die Darstellung des Aschenhimmels in einem neuen Verständnis der Wolke Gestalt an. Die Züge, die anstelle der himmlischen Schwaden verwendet werden, sind zu denen der diskreten, aber nicht weniger prägnanten Darstellung des Schlimmsten geworden.

Die Titel sind unmissverständlich. Sie verraten die geografischen Daten, die Daten des 11. September 2001, 21. September 2001, 26. September 2019, 4. August 2020 oder 1. März 2022, New York, Toulouse, Rouen, Beyrtouth, Kiew, die Liste ist lang und hallt in den Aschewolken wider, die derzeit über der Ukraine, Israel und Palästina hängen.

Die vorgeschlagenen Werke lassen Raum für das immer präsenter werdende Zeugnis einer Welt, die ihrem Untergang entgegengeht. Die Wolken werden teleskopisch, bereichern sich und überlagern sich, um die Gegenwart zu beleuchten und einen historigraphischen Prozess zu eröffnen, der sich wiederholt und in der Plastizität des Rauchs ein labiles Bild findet, das zwischen Verwirrung und Faszination gefangen ist.

