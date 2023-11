LE MITCH Théâtre d’improvisation – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 6 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le Mitch Impro est une compagnie de théâtre d’improvisation qui vous propose un spectacle tous les mois à La Petite Halle..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 22:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Mitch Impro is an improv theater company that puts on a show every month at La Petite Halle.

Mitch Impro es una compañía de teatro de improvisación que presenta un espectáculo cada mes en La Petite Halle.

Mitch Impro ist eine Improvisationstheatergruppe, die Ihnen jeden Monat eine Vorstellung in La Petite Halle bietet.

