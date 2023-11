PARDONNEZ-NOUS + DJ TSYGAN 53 Rue Vernouillet Reims, 1 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Ça fait longtemps que les Pardonnez-Nous devaient venir fouler la terre rémoise en quête de teuf hédoniste et de champagne extra brut.

Ce sera chose faite le 1er décembre ! Le Dj Tsygan Macumba réouvre ses portes à La Petite Halle en compagnie du boys band le plus chaud de la Valence connexion : Pardonnez-Nous.

En charge chaque année de la programmation de la scène électro de la Fête de l’Huma, aucun doute sur le fait qu’ils feront danser aussi la rémoiserie jusqu’au bout de la nuit..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 02:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



It’s been a long time since Pardonnez-Nous were due to set foot on Reims soil in search of hedonistic parties and extra brut champagne.

It’s all set to happen on December 1! Dj Tsygan Macumba reopens its doors at La Petite Halle with the hottest boy band in the Valence connection: Pardonnez-Nous.

In charge of programming the Fête de l?Huma?s electro scene every year, there?s no doubt that they?ll be keeping the people of Rémois dancing until the end of the night.

Pardonnez-Nous llevan mucho tiempo acudiendo a Reims en busca de fiestas hedonistas y champán extra brut.

¡Todo está listo para el 1 de diciembre! El Dj Tsygan Macumba reabre sus puertas en La Petite Halle en compañía de la boy band más caliente de la conexión de Valence: Pardonnez-Nous.

Encargados de programar cada año la escena electro de la Fête de l’Huma, no cabe duda de que harán bailar a los habitantes de Reims hasta el final de la noche.

Es ist schon lange her, dass die Pardonnez-Nous auf der Suche nach hedonistischen Teffs und extrabrutalem Champagner die Erde von Reims betreten mussten.

Am 1. Dezember ist es soweit! Dj Tsygan Macumba öffnet wieder seine Pforten in La Petite Halle, und zwar in Begleitung der heißesten Boygroup der Valence Connection: Pardonnez-Nous.

Sie sind jedes Jahr für das Programm der Electro-Szene auf der Fête de l’Huma zuständig und werden auch in Remagen die Nacht durchtanzen.

Mise à jour le 2023-11-13 par ADT de la Marne