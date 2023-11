LE GRAND BLINDTEST par UNDERGROUND ZERO 53 Rue Vernouillet Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims LE GRAND BLINDTEST par UNDERGROUND ZERO 53 Rue Vernouillet Reims, 30 novembre 2023, Reims. Reims,Marne C’est l’heure du GRAND BLINDTEST à La Petite Halle !.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 00:30:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



It?s time for the GRAND BLINDTEST at La Petite Halle! ¡Es hora del GRAN BLINDTEST en La Petite Halle! Es ist Zeit für den GRAND BLINDTEST in La Petite Halle! Mise à jour le 2023-11-13 par ADT de la Marne Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu 53 Rue Vernouillet Adresse 53 Rue Vernouillet La Petite Halle Ville Reims Departement Marne Lieu Ville 53 Rue Vernouillet Reims latitude longitude 49.25793;4.01656

53 Rue Vernouillet Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/