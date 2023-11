Slow Market : Marché de créateur.ice.s – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 26 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le dernier marché de l’année du Slow Market à La Petite Halle arriveeee !

Le dimanche 26 Novembre 2023, le Slow Market #14 est de retour à la Petite Halle de 11h à 18h.

Une quinzaine de Slow Créateur.ice.s seront là pour vous accueillir dans une ambiance super conviviale pour fêter la fin d’année !

Venez découvrir ou redécouvrir notre grande famille !

Entrée gratuite !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



The last Slow Market of the year at La Petite Halle arrives!

On Sunday November 26, 2023, Slow Market #14 returns to La Petite Halle from 11am to 6pm.

Some fifteen Slow Créateur.ice.s will be on hand to welcome you in a super-friendly atmosphere to celebrate the end of the year!

Come and discover or rediscover our big family!

Free admission!

¡Ya está aquí el último Slow Market del año en La Petite Halle!

El domingo 26 de noviembre de 2023, el Slow Market nº 14 vuelve a La Petite Halle de 11:00 a 18:00 horas.

Una quincena de Slow Créateur.ice.s te acogerán en un ambiente súper acogedor para celebrar el fin de año

Ven a descubrir o redescubrir a nuestra gran familia

La entrada es gratuita

Der letzte Markt des Jahres des Slow Markets in La Petite Halle kommteee!

Am Sonntag, den 26. November 2023, findet der Slow Market #14 von 11 bis 18 Uhr wieder in La Petite Halle statt.

Rund 15 Slow Creators werden Sie in einer superfreundlichen Atmosphäre begrüßen, um das Ende des Jahres zu feiern!

Entdecken Sie unsere große Familie oder entdecken Sie sie wieder!

Eintritt frei!

Mise à jour le 2023-11-22 par ADT de la Marne