Unnamed + Iversound + DJ DRS – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 24 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Unnamed est un dj producteur qui nous emmène avec puissance dans sa stratosphère aux sonorités acid, hardtechno et rave.

DJ DRS :

C’est l’heure de la course ! Démarrez vos moteurs et chauffez vos pneus on se donne rdv au premier virage avec le pilote tant attendu sur cette grille de départ DJ DRS !

Déjà venu à plusieurs reprises animer La Petite Halle avec son collectif TRÖMA quand il était encore sous le nom de STKJYD, cette fois ci c’est sous son nouvel alias qu’il viendra nous embarquez faire un tour de circuit avec lui ! Venez enflammer la piste et mettez pied au plancher grâce à son set bien huilé..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Unnamed is a dj producer who powerfully takes us into his stratosphere of acid, hardtechno and rave sounds.

DJ DRS :

Time to race! Start your engines and warm up your tires, and we’ll see you at the first corner with the long-awaited driver on the starting grid, DJ DRS!

Already a regular fixture at La Petite Halle with his TRÖMA collective when he was still known as STKJYD, this time he’ll be taking us on a lap of the circuit under his new alias! Come and set the track alight with his well-oiled set.

Unnamed es un dj productor que nos transporta poderosamente a su estratosfera de sonidos acid, hardtechno y rave.

DJ DRS :

¡Hora de correr! Encended los motores y calentad los neumáticos, nos vemos en la primera curva con el piloto más esperado de la parrilla de salida: ¡DJ DRS!

Habitual de La Petite Halle con su colectivo TRÖMA cuando aún se hacía llamar STKJYD, esta vez nos llevará a dar una vuelta al circuito bajo su nuevo alias Ven a incendiar la pista con su set bien engrasado.

Unnamed ist ein Dj-Produzent, der uns kraftvoll in seine Stratosphäre mit Acid-, Hardtechno- und Rave-Sounds entführt.

DJ DRS :

Es ist Zeit für ein Rennen! Starten Sie Ihre Motoren und wärmen Sie Ihre Reifen auf, wir treffen uns in der ersten Kurve mit dem lang erwarteten Fahrer DJ DRS!

Er war schon mehrmals mit seinem Kollektiv TRÖMA in der Kleinen Halle, als er noch unter dem Namen STKJYD auftrat, und diesmal wird er uns unter seinem neuen Alias auf eine Runde auf der Rennstrecke mitnehmen! Er wird die Tanzfläche zum Glühen bringen und mit seinem gut geölten Set Gas geben.

Mise à jour le 2023-11-15 par ADT de la Marne