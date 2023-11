BRUNCH-CONCERT à volonté avec YOUMEN 53 Rue Vernouillet Reims, 19 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Découvrez notre nouveau snack-restau MUNCHIES à La Petite Halle lors de notre Brunch Concert Live avec YOUMEN !

(Vous pouvez aussi assister au concert sans la formule brunch)

Rejoignez-nous pour un BRUNCH-CONCERT qui éveillera votre dimanche en beauté.

Musique Live : Vibrez au rythme des mélodies envoûtantes d’artistes locaux talentueux. Ce dimanche c’est le groupe YOUMEN qui fait le show !

Brunch Gourmand : Notre cheffe talentueuse a préparé un menu brunch exquis, composé de plats frais et savoureux, des classiques incontournables aux créations uniques.

Ambiance Conviviale : Partagez ce moment mémorable avec vos ami.e.s et votre famille dans l’atmosphère chaleureuse et décontractée de La Petite Halle.

Joignez-vous à nous pour un brunch musical mémorable et laissez-vous emporter par la magie de la musique live, de la bonne cuisine et de la convivialité.

Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver à l’avance.

On a hâte de vous y voir !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 15:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Discover our new snack-restaurant MUNCHIES at La Petite Halle during our Live Concert Brunch with YOUMEN!

(You can also attend the concert without the brunch package)

Join us for a BRUNCH-CONCERT that’s sure to brighten up your Sunday.

Live music: Vibrate to the bewitching melodies of talented local artists. This Sunday, it’s the YOUMEN band who’ll be doing the show!

Gourmet Brunch: Our talented chef has prepared an exquisite brunch menu, featuring fresh, tasty dishes, from must-try classics to unique creations.

Convivial atmosphere: Share this memorable moment with friends and family in the warm, relaxed atmosphere of La Petite Halle.

Join us for a musical brunch to remember, and let the magic of live music, good food and conviviality sweep you away.

Places are limited, so be sure to book in advance.

We look forward to seeing you there!

¡Descubre nuestro nuevo snack-restaurante MUNCHIES en La Petite Halle durante nuestro Brunch de Conciertos en Directo con YOUMEN!

(También puede asistir al concierto sin el paquete de brunch)

Únete a nosotros en un BRUNCH-CONCERT para empezar bien el domingo.

Música en directo: Rock al ritmo de las hechizantes melodías de talentosos artistas locales. ¡Este domingo será el grupo YOUMEN quien se encargue del espectáculo!

Brunch gourmet: Nuestro talentoso chef ha preparado un exquisito menú de brunch, con platos frescos y sabrosos que van desde clásicos imprescindibles hasta creaciones únicas.

Ambiente cordial: Comparta este momento memorable con sus amigos y familiares en el ambiente cálido y relajado de La Petite Halle.

Acompáñenos en un brunch musical memorable y déjese llevar por la magia de la música en directo, la buena comida y la convivencia.

Las plazas son limitadas, así que asegúrese de reservar con antelación.

¡Le esperamos!

Entdecken Sie unser neues Snack-Restaurant MUNCHIES in La Petite Halle bei unserem Brunch Concert Live mit YOUMEN!

(Sie können das Konzert auch ohne Brunch-Formel besuchen)

Begleiten Sie uns zu einem BRUNCH-KONZERT, das Ihren Sonntag in voller Schönheit erwecken wird.

Live-Musik: Lassen Sie sich von den eindringlichen Melodien talentierter lokaler Künstler verzaubern. An diesem Sonntag ist die Band YOUMEN zu Gast!

Gourmet-Brunch: Unsere talentierte Küchenchefin hat ein exquisites Brunch-Menü mit frischen und schmackhaften Gerichten zusammengestellt, von unverzichtbaren Klassikern bis hin zu einzigartigen Kreationen.

Geselliges Ambiente: Teilen Sie diesen unvergesslichen Moment mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in der warmen und entspannten Atmosphäre von La Petite Halle.

Kommen Sie mit uns zu einem unvergesslichen Musikbrunch und lassen Sie sich von der Magie der Live-Musik, des guten Essens und der Geselligkeit mitreißen.

Die Plätze sind begrenzt, reservieren Sie also unbedingt im Voraus.

Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen!

