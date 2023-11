WILD BASS SESSION #3 BASS MUSIC 53 Rue Vernouillet Reims, 18 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Salut les Roots Massives … & Junglists !

L’asso Wilderness Sound redémarre une nouvelle saison à la Petite Halle de Quartier Libre, et vous invite a une nouvelle édition des soirées Sound System orientées Bass Music : Les ” Wild Bass Sessions ” !

Comme d’habitude, on vous propose un gros line up varié avec cette fois une part belle au Reggae-Dub en première moitié de soirée avec le Crew Wilderness.

Deux Specials Guests, Speaker Louis (DJ et producteur) et Parly B (MC), qui nous viennent tout droit de l’Angleterre, se chargeront de la transition vers la Bass Music avec un gros Set Reggae to Drum n’ Bass !

Benessa ( Paris/Londres ) jouera ensuite un Set Drum n’ Bass, teinté de son univers Jump-up et Rap.

Enfin, Kewii (Wilderness) se chargera d’un closing dont il a le secret!

Le tout se déroulera comme à notre habitude, sur notre sound system artisanal, taillé pour vous faire ressentir les vibrations.

Un air d’Angleterre va revenir souffler sur La Petite Halle de Quartier Libre, be there !.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 02:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Hi Roots Massives? & Junglists!

The Wilderness Sound association is starting a new season at the Petite Halle in Quartier Libre, and invites you to a new edition of Bass Music-oriented Sound System evenings: The ? Wild Bass Sessions? !

As usual, we’re bringing you a big, varied line-up, this time focusing on Reggae-Dub in the first half of the evening with Crew Wilderness.

Two Special Guests, Speaker Louis (DJ and producer) and Parly B (MC), straight from England, will make the transition to Bass Music with a big Reggae to Drum n? Bass Set!

Benessa ( Paris/London ) will then play a Drum n? Bass set, tinged with his Jump-up and Rap universe.

Last but not least, Kewii (Wilderness) will take charge of a closing set, the secret of which he is renowned for!

All this will take place, as usual, on our hand-crafted sound system, designed to make you feel the vibrations.

La Petite Halle de Quartier Libre will be blowing an air of England, so be there!

Hola Massive Roots? ¡y Junglistas!

La asociación Wilderness Sound comienza una nueva temporada en la Petite Halle del Quartier Libre, y os invita a una nueva edición de veladas Sound System orientadas a la Bass Music: Las ? Wild Bass Sessions »

Como de costumbre, tenemos un gran y variado line-up para usted, esta vez con un enfoque especial en Reggae-Dub en la primera mitad de la noche con Crew Wilderness.

Dos invitados especiales, Speaker Louis (DJ y productor) y Parly B (MC), directamente desde Inglaterra, harán la transición a la Bass Music con un gran set de Reggae a Drum n? Bass

A continuación, Benessa (París/Londres) pinchará un set de Drum n? Bass, matizado con su universo Jump-up y Rap.

Por último, Kewii (Wilderness) se encargará de un set secreto de clausura

Todo ello, como de costumbre, en nuestro sistema de sonido artesanal, diseñado para que sientas las vibraciones.

Un aire de Inglaterra soplará en La Petite Halle del Quartier Libre, ¡así que no faltes!

Hallo Massive Roots ? & Junglists!

Der Verein Wilderness Sound startet eine neue Saison in der Petite Halle des Quartier Libre und lädt euch zu einer neuen Ausgabe der Sound System Abende ein, die sich an Bass Music orientieren: Die ? Wild Bass Sessions ?

Wie immer bieten wir Ihnen ein großes, abwechslungsreiches Line-up, diesmal mit einem Schwerpunkt auf Reggae-Dub in der ersten Hälfte des Abends mit der Crew Wilderness.

Zwei Specials Guests, Speaker Louis (DJ und Produzent) und Parly B (MC), die direkt aus England zu uns kommen, werden den Übergang zur Bassmusik mit einem großen Reggae- bis Drum n? Bass-Set übernehmen!

Benessa (Paris/London) spielt anschließend ein Drum n? Bass-Set, das von seiner Jump-up- und Rap-Welt geprägt ist.

Schließlich wird Kewii (Wilderness) ein Closing spielen, für das er ein Geheimnis hat!

Das Ganze findet wie üblich auf unserem handgefertigten Soundsystem statt, das so konzipiert ist, dass Sie die Vibrationen spüren können.

Ein Hauch von England wird wieder durch die Petite Halle des Quartier Libre wehen, be there!

