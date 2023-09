Sacré Burlesque Festival 2023 53 Rue Vernouillet Reims, 2 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

– Jeudi 2 novembre:

Show Open Night

Vous assisterez à un spectacle d’ouverture avec des artistes de la scène burlesque qui seront entouré-e-s de nos têtes d’affiche :

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg et Chanelle De Mai

After show :

Après le spectacle, vous serez invité-e-s à bouger votre corps sur le dance floor lors d’une After Party.

– Vendredi 3 novembre ;

1ère partie :

La Nuit du Sacre du Burlesque est une scène ouverte qui est proposée pour les artistes.

Cette soirée est l’occasion pour eux de faire découvrir leur travail, leur univers et leur féroce envie d’apprendre encore et encore.

Tous les performers de la première partie participent à un concours et le ou la gagnante-e sera élu-e par un jury de professionnel-le-s composé de :

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg et Chanelle De Mai

L’artiste qui remporte le concours sera invité-e à monter sur scène le samedi 5 novembre avec les performers professionnel-le-s.

2ème partie :

Nos guest pour cette deuxième est le collectif Jazzlesk de Bordeaux

After show :

Après le spectacle, vous serez invité-e-s à bouger votre corps sur le dance-floor lors d’une After Party avec Louis de Funeste

Samedi 4 novembre

Gala de Clôture :

Vous assisterez à un spectacle d’artistes professionnel-le-s de la scène burlesque qui seront entouré-e-s de nos têtes d’affiche :

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg et Chanelle De Mai

Le ou la gagnant-e de la Nuit du Sacre de la veille sera aussi sur scène !

Les 3 soirées seront présentées par notre MC : Petula Goldfever !

After show :

Après le spectacle, vous serez invité-e-s à bouger votre corps sur le dance floor lors d’une After Party avec Bart and Baker

Avant / après et pendant l’entracte :

Le marché des créateurs

Un espace sera dédié pour le Sacré Marché qui réunira créateurs locaux et spécialisés dans le burlesque.

Le bar et la restauration seront sur place..

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



– Thursday, November 2:

Open Night Show

Enjoy an opening night show featuring burlesque performers surrounded by our headliners:

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg and Chanelle De Mai

After show:

After the show, you’ll be invited to move your body on the dance floor at an After Party.

– Friday, November 3 ;

part 1:

La Nuit du Sacre du Burlesque is an open stage for the artists.

This evening is an opportunity for them to showcase their work, their universe and their ferocious desire to learn again and again.

All the performers in the opening act will take part in a competition, and the winner will be chosen by a jury of professionals made up of :

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg and Chanelle De Mai

The winning artist will be invited to appear on stage with the professional performers on Saturday, November 5.

part 2 :

Our guests for this second part are the Jazzlesk collective from Bordeaux

After show:

After the show, you?ll be invited to move your body on the dance-floor during an After Party with Louis de Funeste

Saturday, November 4th

Closing Gala:

Enjoy a show featuring professional burlesque performers surrounded by our headliners:

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg and Chanelle De Mai

The winner of the previous evening?s Nuit du Sacre will also be on stage!

All 3 evenings will be presented by our MC: Petula Goldfever!

After show:

After the show, you’ll be invited to move your body on the dance floor at an After Party with Bart and Baker

Before / after and during intermission:

Designer market

A dedicated space will be set aside for the Sacré Marché, bringing together local designers and burlesque specialists.

Bar and catering will be on site.

– Jueves 2 de noviembre:

Espectáculo de apertura

Disfrutarás de un espectáculo inaugural en el que participarán artistas de la escena burlesca rodeados de nuestros cabezas de cartel:

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg y Chanelle De Mai

Después del espectáculo :

Después del espectáculo, le invitaremos a mover el cuerpo en la pista de baile en una After Party.

– Viernes 3 de noviembre ;

parte 1 :

La Nuit du Sacre du Burlesque es un escenario abierto a los artistas.

Esta velada es una oportunidad para ellos de mostrar su trabajo, su mundo y su feroz deseo de aprender más y más.

Todos los artistas de la primera parte participarán en un concurso, y el ganador será elegido por un jurado de profesionales compuesto por :

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg y Chanelle De Mai

El artista ganador será invitado a subir al escenario con los artistas profesionales el sábado 5 de noviembre.

2ª parte:

Nuestros invitados para esta segunda parte son el colectivo Jazzlesk de Burdeos

Después del espectáculo :

Después del espectáculo, le invitamos a mover el cuerpo en la pista de baile en una After Party con Louis de Funeste

Sábado 4 de noviembre

Gala de clausura:

Disfrutará de un espectáculo de artistas profesionales de burlesque rodeados de nuestros cabezas de cartel:

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg y Chanelle De Mai

La ganadora de la noche anterior de la Nuit du Sacre también estará en el escenario

Las 3 veladas serán presentadas por nuestra presentadora: Petula Goldfever

Después del espectáculo :

Después del espectáculo, le invitamos a mover el esqueleto en la pista de baile en una After Party con Bart y Baker

Antes / después y durante el intervalo:

El mercado de diseñadores

Se reservará una zona especial para el Sacré Marché, que reunirá a diseñadores locales y especialistas en burlesque.

Habrá bar y servicio de catering.

– Donnerstag, 2. November:

Open Night Show

Sie werden eine Eröffnungsshow mit Künstlern der Burlesque-Szene sehen, die von unseren Headlinern umgeben sind:

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg und Chanelle De Mai

After Show Show :

Nach der Show werden Sie eingeladen, Ihren Körper auf dem Dancefloor bei einer After Party zu bewegen.

– Freitag, 3. November ;

1. Teil :

Die Nuit du Sacre du Burlesque ist eine offene Bühne, die für die Künstler angeboten wird.

Dieser Abend bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Arbeit, ihre Welt und ihren wilden Drang, immer wieder Neues zu lernen, vorzustellen.

Alle Performer des ersten Teils nehmen an einem Wettbewerb teil und der Gewinner wird von einer Fachjury gewählt, die sich aus folgenden Personen zusammensetzt

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg und Chanelle De Mai

Der Gewinner des Wettbewerbs wird am Samstag, den 5. November, mit den professionellen Performern auf die Bühne eingeladen.

2. Teil :

Unsere Gäste für diesen zweiten ist das Kollektiv Jazzlesk aus Bordeaux

After show show :

Nach der Show werden Sie eingeladen, Ihren Körper auf dem Dancefloor bei einer After Party mit Louis de Funeste zu bewegen

Samstag, 4. November

Abschlussgala :

Sie werden eine Show mit professionellen Künstlern der Burlesque-Szene sehen, die von unseren Headlinern umgeben sind:

Eliza DeLite, Vicomte Harbourg und Chanelle De Mai

Der Gewinner oder die Gewinnerin der Sacre Night vom Vortag wird ebenfalls auf der Bühne stehen!

Alle drei Abende werden von unserer MC Petula Goldfever moderiert!

After Show :

Nach der Show werden Sie eingeladen, Ihren Körper auf dem Dancefloor bei einer After Party mit Bart and Baker zu bewegen

Vor/nach und während der Pause :

Der Designermarkt

Ein eigener Bereich wird für den Sacré Marché zur Verfügung gestellt, der lokale und auf Burlesque spezialisierte Designer zusammenbringt.

Die Bar und das Catering werden vor Ort sein.

