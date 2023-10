Concert : Louise Petrouchka + Nawme + Milleans – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 27 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Louise Petrouchka, Nawme et Milleans débarquent pour une soirée qui va secouer La Petite Halle !

Derrière les platines, Louise Pétrouchka est une véritable boule d’énergie à l’image de ses sets percussifs et joyeux.

Depuis 2017, elle construit sa voie grâce à tous les genres musicaux qui lui donnent envie de danser : du hiphop à la bassmusic en passant par le reggaeton , la dancehall , la bailefunk et toujours quelques edits bien sentis. On se laisse guider !

Charbon ardent de la scène tourangelle des 20’s, Nawme fait sienne la fougue et la fureur de sonorités nées quelque part entre Bristol, la banlieue de Londres et Manchester.

Virevoltant entre une drum’n’bass éveillée et la puissance d’une techno esthète, ses sets transpirent la passion d’une figure hors-norme.

Chaussez vos plus belles chaussures de danse, sortez les paillettes, mais surtout, échauffez-vous rigoureusement : Nawme is massive.

Réservez vos billets maintenant avant que la folie ne vous rattrape et que vous regrettiez de ne pas être de la partie ! C’est la soirée à ne pas manquer, où vous pouvez danser, rire et créer des souvenirs délirants avec Louise Petrouchka, Nawme, et Milleans !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 02:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Louise Petrouchka, Nawme and Milleans join us for an evening that’s sure to rock La Petite Halle!

Behind the turntables, Louise Petrouchka is a veritable ball of energy, just like her percussive, joyful sets.

Since 2017, she’s been carving out her own path through all the musical genres that make her want to dance: from hiphop to bassmusic, via reggaeton, dancehall, bailefunk and always a few heartfelt edits. Just let us guide you!

A hotbed of the 20’s Touraine scene, Nawme embraces the fervor and fury of sounds born somewhere between Bristol, the suburbs of London and Manchester.

Twirling between lively drum’n’bass and the power of aesthetic techno, his sets exude the passion of an extraordinary figure.

Put on your best dancing shoes, get out the sequins, but above all, warm up rigorously: Nawme is massive.

Book your tickets now before the madness catches up with you and you wish you were there! This is the night to dance, laugh and make memories with Louise Petrouchka, Nawme and Milleans!

Louise Petrouchka, Nawme y Milleans están aquí para hacer vibrar a La Petite Halle

Tras los platos, Louise Petrouchka es una auténtica bola de energía, al igual que sus percusivos y alegres sets.

Desde 2017, se abre camino a través de todos los géneros musicales que dan ganas de bailar: del hiphop al bassmusic, pasando por el reggaeton, el dancehall y el bailefunk, y siempre con algunos edits de corazón. ¡Déjate llevar!

Semillero de la escena de la Touraine de los años 20, Nawme abraza la furia y la pasión de sonidos nacidos en algún lugar entre Bristol, los suburbios de Londres y Manchester.

Girando entre el animado drum’n’bass y la potencia del techno estético, sus sets destilan la pasión de una figura extraordinaria.

Ponte tus mejores zapatos de baile, saca las lentejuelas, pero sobre todo, calienta a fondo: Nawme es masivo.

Reserva ya tus entradas antes de que la locura te alcance y desees estar allí Es una noche que no se puede perder, en la que podrá bailar, reír y crear recuerdos salvajes con Louise Petrouchka, Nawme y Milleans

Louise Petrouchka, Nawme und Milleans kommen für einen Abend, der La Petite Halle erschüttern wird!

Hinter den Plattentellern ist Louise Petrouchka ein wahres Energiebündel, das sich in ihren perkussiven und fröhlichen Sets widerspiegelt.

Seit 2017 baut sie sich ihren Weg durch alle Musikrichtungen, die sie zum Tanzen bringen: von Hiphop über Reggaeton , Dancehall , Bailefunk bis hin zu Bassmusic und immer ein paar gut gemeinte Edits. Lassen Sie sich führen!

Nawme, die glühende Kohle der Tourszene der 20er Jahre, macht sich das Feuer und die Wut der Klänge zu eigen, die irgendwo zwischen Bristol, einem Vorort von London, und Manchester entstanden sind.

Seine Sets, die zwischen wachem Drum’n’Bass und der Kraft eines ästhetischen Technos hin und her flitzen, strahlen die Leidenschaft einer außergewöhnlichen Persönlichkeit aus.

Ziehen Sie Ihre besten Tanzschuhe an, holen Sie den Glitzer hervor, aber wärmen Sie sich vor allem rigoros auf: Nawme is massive.

Buchen Sie jetzt Ihre Eintrittskarten, bevor Sie der Wahnsinn einholt und Sie sich wünschen, Sie wären dabei gewesen! Dies ist der Abend, den Sie nicht verpassen sollten, an dem Sie mit Louise Petruschka, Nawme und Milleans tanzen, lachen und verrückte Erinnerungen schaffen können!

Mise à jour le 2023-10-11 par ADT de la Marne