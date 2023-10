Concert : Rhume Carabinée & more 53 Rue Vernouillet Reims, 20 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

RHUME CARABINÉE, NEWS FROM NOWHERE, EXTRA T-REX GARÇON DÖNER ET LOUIS DE FUNESTE

Une pure soirée de live avec des artistes iconiques de Reims.

Allez viens, on est bien !

RHUME CARABINÉE

Que ce soit la sienne ou celles des autres, une belle mort ça fait souvent de belles chansons. Rhume tente de les écrire, avec son synthétiseur de l’amour et sa guitare de la haine. Sa boîte à rythme de la félicité se chargeant de faire danser malgré eux les plus tristes. Ça donne un truc joyeux mais pas trop, comme une boum de la Toussaint, ou une boule à facettes dans un cimetière.

NEWS FROM NOWHERE

News From Nowhere est un duo Rock de Reims. Formé en 2015, Mo (guitare + chant) et Ben (Basse + chant) accompagnent RX17, une boite à rythmes lo-fi à tendance Punk et grunge. En Mai 2022 le second album “…’Til The Morning Comes ” parait sous le label Araki Records.

EXTRA T-REX

Une synthèse entre musique dansante (new wave de Depeche Mode mêlée à la deep house de Jacques) et théâtre improvisé avec son personnage d’Extra T-Rex.

GARÇON DÖNER

Jonglant avec les styles musicaux comme un chef kebabier et ses sauces, Garçon Döner se pare pour l’occasion de ses atours post punk, post hardcore et garage. Une sélection de ses plus beaux fichiers numériques, d’une rareté relative mais d’une efficacité redoutable pour vous achever sur le dancefloor..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 02:00:00.

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



RHUME CARABINÉE, NEWS FROM NOWHERE, EXTRA T-REX GARÇON DÖNER AND LOUIS DE FUNESTE

A pure evening of live music from iconic Reims artists.

Come on, we’re all right!

RHUME CARABINÉE

Whether it’s your own or someone else’s, a beautiful death often makes for beautiful songs. Rhume tries to write them, with his synthesizer of love and his guitar of hate. His rhythm box of bliss is responsible for making the saddest people dance in spite of themselves. The result is something happy but not too happy, like an All Saints’ Day party, or a disco ball in a cemetery.

NEWS FROM NOWHERE

News From Nowhere is a Rock duo from Reims. Formed in 2015, Mo (guitar + vocals) and Ben (bass + vocals) accompany RX17, a lo-fi drum machine with Punk and grunge tendencies. In May 2022, their second album Til The Morning Comes was released on Araki Records.

EXTRA T-REX

A synthesis of dance music (Depeche Mode?s new wave mixed with Jacques? deep house) and improvised theater with his character Extra T-Rex.

BOY DÖNER

Juggling musical styles like a kebab chef and his sauces, Garçon Döner is decked out for the occasion in his post-punk, post-hardcore and garage finery. A selection of his finest digital files, relatively rare but highly effective, to finish you off on the dancefloor.

RHUME CARABINÉE, NEWS FROM NOWHERE, EXTRA T-REX GARÇON DÖNER Y LOUIS DE FUNESTE

Una noche de pura música en directo de la mano de los artistas más emblemáticos de Reims.

¡Vamos, que estamos bien!

EL RESFRIADO COMÚN

Ya sea propia o ajena, una buena muerte suele dar lugar a buenas canciones. Rhume intenta escribirlas, con su sintetizador de amor y su guitarra de odio. Su caja de ritmos de la dicha se encarga de hacer bailar a pesar suyo a los más tristes. El resultado es algo alegre pero no demasiado, como una fiesta de Noche de Todos los Santos, o una bola de discoteca en un cementerio.

NEWS FROM NOWHERE

News From Nowhere es un dúo de rock de Reims. Formado en 2015, Mo (guitarra + voz) y Ben (bajo + voz) acompañan a RX17, una caja de ritmos lo-fi con tendencias punk y grunge. Su segundo álbum, Til The Morning Comes, se publicó en mayo de 2022 en Araki Records.

EXTRA T-REX

Síntesis de música de baile (new wave de Depeche Mode mezclada con deep house de Jacques) y teatro improvisado con su personaje Extra T-Rex.

BOY DÖNER

Haciendo malabarismos con los estilos musicales como un cocinero de kebabs con sus salsas, Garçon Döner se viste para la ocasión con sus galas post-punk, post-hardcore y garage. Una selección de sus mejores archivos digitales, relativamente raros pero formidablemente eficaces, para que acabes en la pista de baile.

RHUME CARABINÉE, NEWS FROM NOWHERE, EXTRA T-REX BOY DÖNER UND LOUIS DE FUNESTE

Ein reiner Live-Abend mit ikonischen Künstlern aus Reims.

Komm schon, uns geht es gut!

KARABINISCHER SCHNUPFEN

Ob es nun der eigene Tod ist oder der der anderen, ein schöner Tod führt oft zu schönen Liedern. Rhume versucht, sie zu schreiben, mit seinem Synthesizer der Liebe und seiner Gitarre des Hasses. Seine Rhythmusmaschine der Glückseligkeit sorgt dafür, dass auch die Traurigsten gegen ihren Willen tanzen. Das Ergebnis ist etwas Fröhliches, aber nicht zu viel, wie eine Party an Allerheiligen oder eine Diskokugel auf einem Friedhof.

NEWS FROM NOWHERE

News From Nowhere ist ein Rock-Duo aus Reims. Gegründet im Jahr 2015, begleiten Mo (Gitarre + Gesang) und Ben (Bass + Gesang) RX17, eine Lo-Fi-Drummachine mit Punk- und Grunge-Tendenzen. Im Mai 2022 erschien das zweite Album ???Til The Morning Comes? unter dem Label Araki Records.

EXTRA T-REX

Eine Synthese aus tanzbarer Musik (New Wave von Depeche Mode gemischt mit Jacques’ Deep House) und improvisiertem Theater mit seiner Figur Extra T-Rex.

DÖNER

Garçon Döner jongliert mit Musikstilen wie ein Döner-Koch mit seinen Saucen und kleidet sich für diese Gelegenheit in seine Post-Punk-, Post-Hardcore- und Garage-Kleidung. Eine Auswahl seiner schönsten digitalen Dateien, die relativ selten sind, aber eine unheimliche Wirkung haben, um Sie auf dem Dancefloor zu erledigen.

