Dark was the night #2 – Claude Murder & Prelud – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 29 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Claude Murder :

Membre fondateur et Directeur Artistique de Casual Gabberz, Claude Murder est l’underdog du crew parisien qui a changé la face du hardcore !

Capable de faire osciller ses sets entre #hardmusic sombre et #gabber classique tout en restant fidèle au spectre du #hardcore , il les façonne à l’image de ses créations visuelles, en ajoutant des couches, des boucles, en saturant l’espace pour préparer le public à l’apocalypse sous une avalanche de #kicks

Accompagné du collectif PRELUD préparez-vous pour une plongée au coeur du core qui soulèvera à coups sûrs les corps effrénés des dancefloors..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 02:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Claude Murder:

Founding member and Artistic Director of Casual Gabberz, Claude Murder is the underdog of the Parisian crew that changed the face of hardcore!

Able to oscillate his sets between dark #hardmusic and classic #gabber while remaining faithful to the #hardcore spectrum, he shapes them in the image of his visual creations, adding layers, loops and saturating the space to prepare the audience for the apocalypse under an avalanche of #kicks

Accompanied by the PRELUD collective, get ready for a plunge into the heart of core music that’s sure to get dancefloors going wild.

Claude Asesinato :

Miembro fundador y Director Artístico de Casual Gabberz, Claude Murder es el integrante de la banda parisina que cambió la cara del hardcore

Capaz de oscilar sus sets entre la #hardmusic oscura y el #gabber clásico permaneciendo fiel al espectro del #hardcore, les da forma a imagen de sus creaciones visuales, añadiendo capas, loops y saturando el espacio para preparar al público para el apocalipsis bajo una avalancha de #kicks

Acompañado por el colectivo PRELUD, prepárate para una inmersión en el corazón de la música core que seguro hará saltar las pistas de baile.

Claude Murder :

Claude Murder, Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter von Casual Gabberz, ist der Underdog der Pariser Crew, die das Gesicht des Hardcore verändert hat!

Er ist in der Lage, seine Sets zwischen düsterer #Hardmusic und klassischem #Gabber pendeln zu lassen und dabei dem Spektrum des #Hardcore treu zu bleiben. Er gestaltet sie nach dem Vorbild seiner visuellen Kreationen, indem er Schichten und Loops hinzufügt und den Raum sättigt, um das Publikum auf die Apokalypse unter einer Lawine von #Kicks vorzubereiten

In Begleitung des PRELUD-Kollektivs können Sie sich auf einen Tauchgang ins Herz des Core vorbereiten, der mit Sicherheit die Körper der Dancefloors in Wallung bringen wird.

