Brunch-Concert Elle N’ Doe – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 24 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Rendez-vous sur la Grande Terrasse

Elle n’ Doe c’est la symbiose de deux ami.e.s ; Auriane à la voix pure, et Sébastien à la guitare. Ce duo s’approprie un répertoire éclectique de variété pop. Le groupe revisite les titres pour créer un tableau à leur image : frais, léger, et teinté de nuance colorée. Les deux complices offrent un voyage à travers le temps telle une odyssée musicale. Partage et générosité sont les maîtres-mots.

INFOS PRATIQUES :

Grande Terrasse, Restau et bar sur place

BRUNCH à 12€ par personne.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 15:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



Rendezvous on the Grande Terrasse

Elle n’ Doe is the symbiosis of two friends: Auriane with her pure voice, and Sébastien on guitar. This duo takes on an eclectic repertoire of pop variety. The group revisits the titles to create a picture in their own image: fresh, light, and tinged with colorful nuance. The two accomplices offer a journey through time like a musical odyssey. Sharing and generosity are the key words.

PRACTICAL INFO :

Grande Terrasse, restaurant and bar on site

BRUNCH at 12? per person

Cita en la Grande Terrasse

Elle n’ Doe es la simbiosis de dos amigos: Auriane, con su voz pura, y Sébastien, a la guitarra. Este dúo se ha apropiado de un repertorio pop ecléctico. El grupo revisita los títulos para crear un cuadro a su imagen y semejanza: fresco, ligero y teñido de matices coloristas. Los dos socios proponen un viaje en el tiempo como una odisea musical. Compartir y generosidad son las palabras clave.

INFORMACIÓN PRÁCTICA :

Grande Terrasse, restaurante y bar in situ

BRUNCH 12? por persona

Treffpunkt auf der Großen Terrasse

Elle n’ Doe ist die Symbiose zweier Freunde: Auriane mit ihrer reinen Stimme und Sébastien an der Gitarre. Dieses Duo eignet sich ein eklektisches Repertoire an Pop-Varietäten an. Die Gruppe überarbeitet die Titel, um ein Bild zu schaffen, das ihrem Bild entspricht: frisch, leicht und mit bunten Nuancen. Die beiden Komplizen bieten eine Reise durch die Zeit wie eine musikalische Odyssee. Teilen und Großzügigkeit sind die Schlüsselbegriffe.

PRAKTISCHE INFOS :

Große Terrasse, Restaurant und Bar vor Ort

BRUNCH für 12? pro Person

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT de la Marne