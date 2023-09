Karaoké Libre – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 22 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

La Petite Halle présente sa toute première soirée 100% Karaoké !

Prépare ta voix, réchauffe tes cordes vocales, tu vas devenir la star de cette soirée !

Que tu sois une diva du karaoké ou que tu chantes sous la douche, cette soirée est faite pour toi ! Invite tes petits potes, montez sur scène, et partagez la magie de la musique avec nous

La scène t’attend pour des performances des plus mémorables ! Ça va être fouuu ! Et en plus c’est full gratuit

On a hâte de te voir briller sous les projecteurs!

Full Love

Bar et restauration sur place.

2023-09-22 fin : 2023-09-23 02:00:00

53 Rue Vernouillet La Petite Halle

Reims 51100 Marne Grand Est



La Petite Halle presents its very first 100% Karaoke night!

Get your voice ready, warm up your vocal chords, and become the star of the show!

Whether you’re a karaoke diva or sing in the shower, this is the party for you! Invite your little buddies, get up on stage, and share the magic of music with us!

The stage is waiting for you for some memorable performances! It’s going to be crazy! And it’s totally free!

We can’t wait to see you shine in the spotlight!

Full Love

Bar and catering on site

La Petite Halle presenta su primera noche de karaoke 100%

Prepara tu voz, calienta tus cuerdas vocales, ¡vas a ser la estrella de esta fiesta!

Tanto si eres una diva del karaoke como si cantas en la ducha, ¡ésta es tu fiesta! Invita a tus amigos, súbete al escenario y comparte con nosotros la magia de la música

¡El escenario te espera para unas actuaciones memorables! ¡Va a ser una locura! Y lo que es más, ¡es completamente gratis!

¡Estamos deseando verte brillar bajo los focos!

Amor total

Bar y catering in situ

La Petite Halle präsentiert seinen allerersten 100%igen Karaoke-Abend!

Bereite deine Stimme vor, wärme deine Stimmbänder auf, du wirst der Star dieses Abends sein!

Egal, ob du eine Karaoke-Diva bist oder unter der Dusche singst, dieser Abend ist für dich gemacht! Lade deine kleinen Freunde ein, geh auf die Bühne und teile mit uns die Magie der Musik

Die Bühne wartet auf dich für die denkwürdigsten Auftritte! Das wird der Wahnsinn! Und das Ganze ist auch noch kostenlos

Wir können es kaum erwarten, dich im Scheinwerferlicht glänzen zu sehen!

Full Love

Bar und Essen vor Ort

