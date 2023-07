Concert : Liliane, Fais tes valises, On part en vacances ! – Le Bal de fin d’année 53 Rue Vernouillet Reims, 30 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Voici venu le temps de finir cette saison haute en couleur et en intensité, voici venu le temps de se dire qu’on se revoit à la rentrée (pour encore plus de couleur et d’intensité bien sur !).

Bref, dernier bal de l’année, après on plie les gaules, et on file en vacances avec les Aoûtiens !

Louis de Funeste aux platines pour une sélection salade de fruits al dente, tous styles confondus, à l’image de cette saison qui s’achève !.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 21:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle de Quartier Libre

Reims 51100 Marne Grand Est



It’s time to end this season of color and intensity, time to say we’ll see you in September (for even more color and intensity, of course!).

So, last ball of the year, and then we’re off on vacation with the Aoûtiens!

Louis de Funeste at the turntables for a selection of al dente fruit salads, in all styles, in the image of the season as it draws to a close!

Ha llegado el momento de poner fin a esta temporada tan colorida e intensa, y de decirles que nos volveremos a ver en septiembre (¡para aún más color e intensidad, por supuesto!).

En resumen, es el último baile del año, ¡y luego nos vamos de vacaciones con los Aoûtiens!

Louis de Funeste en la cubierta para una selección de ensaladas de frutas al dente, de todos los estilos, que reflejarán el final de la temporada

Nun ist es Zeit, diese farbenfrohe und intensive Saison zu beenden, Zeit, sich zu sagen, dass wir uns im Herbst wiedersehen (natürlich mit noch mehr Farbe und Intensität!).

Kurzum, der letzte Ball des Jahres, dann heißt es « Leinen los » und ab in den Urlaub mit den Augustlern!

Louis de Funeste an den Plattentellern für eine Auswahl an Obstsalat al dente, alle Stilrichtungen zusammen, ganz im Sinne der zu Ende gehenden Saison!

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne