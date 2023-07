Atelier yoga du rire parent-enfant 53 Rue Vernouillet Reims, 22 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

LE YOGA DU RIRE

– t’es cap ou t’es pas cap ?

– Ah bon ? Tu es sure que sur toi, ça marchera pas ?

– Tu veux connaître le secret des gens qui sont toujours de bonne humeur ?

– Ça fait longtemps que t’as pas pleuré de rire ?

– T’as envie de faire tes abdos sans aller à la salle de sport ?

Tout le mois de juillet à La Petite Halle LANAYA vous propose ses ateliers sophrologie, yin yoga, yoga du rire, adultes et parents-enfants.

LE YOGA DU RIRE a été inventé par le docteur Kataria, médecin de famille indien qui avait remarqué que ses patients de bonne humeur guérissaient plus rapidement que les autres.

Il associa des techniques de yoga (mouvements et respirations) au rire et le développa dans le monde entier. Cette méthode est parfaite pour libérer les tensions ainsi que pour détendre le corps et la tête et se remplir de bonne humeur !

Pour les inscriptions contactez LANAYA par téléphone, par mail et sur Instagram ou directement sur place à l’accueil de La Petite Halle du mercredi au dimanche de 12h à 00h30.

TOUS LES ATELIERS DE LANAYA À LAPETITEHALLE :

JEUDI 06 JUILLET « Ancre toi et respire »

Sophrologie (12h30-13h30)

Yin Yoga (14h-15h)

SAMEDI 08 JUILLET « Remplis toi de joie et de légèreté »

Sophrologie (14h-15h)

Yoga du Rire (15h30-16h30)

JEUDI 13 JUILLET « Détends ton corps et calme ton mental »

Yin Yoga (12h30-13h30)

Sophrologie (14h-15h)

SAMEDI 15 JUILLET « Relâche tes tensions et apprends à t’apaiser »

Yin Yoga (14h-15h)

Sophrologie PARENTS-ENFANTS (15h30-16h30)

JEUDI 20 JUILLET « Libère le négatif et remplis toi de confiance »

Sophrologie (12h30-13h30)

Yin Yoga (14h-15h)

SAMEDI 22 JUILLET « Cultive ta joie de vivre et ta bonne humeur »

Yoga du Rire (14h-15h)

Yoga du Rire PARENTS-ENFANTS (15h30-16h30)

JEUDI 27 JUILLET « Sens toi fort.e et bien ancré.e »

Yin Yoga (12h30-13h30)

Sophrologie (14h-15h)

SAMEDI 29 JUILLET « Lâche prise et rayonne ! »

Yin Yoga (14h-15h)

Yoga du Rire (15h30-16h30).

2023-07-22 fin : 2023-07-22 16:30:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle de Quartier Libre

Reims 51100 Marne Grand Est



LAUGHTER YOGA

? are you in or are you out?

? Really? Are you sure it won’t work on you?

? ? Want to know the secret of people who are always in a good mood?

? ? It’s been a long time since you cried with laughter?

? Do you want to do your abs without going to the gym?

Throughout July at La Petite Halle, LANAYA offers sophrology, yin yoga and laughter yoga workshops for adults and parents and children.

LAUGHTER YOGA was invented by Dr. Kataria, an Indian family doctor who noticed that his cheerful patients recovered faster than others.

He combined yoga techniques (movement and breathing) with laughter and developed it worldwide. This method is perfect for releasing tension, relaxing body and mind and filling the body with good humor!

To register, contact LANAYA by phone, email or Instagram, or go directly to the reception desk at La Petite Halle, Wednesday to Sunday, 12pm to 12:30am.

ALL LANAYA WORKSHOPS AT LAPETITEHALLE :

THURSDAY 06 JULY « Anchor yourself and breathe »

Sophrology (12h30-13h30)

Yin Yoga (2pm-3pm)

SATURDAY 08 JULY « Fill yourself with joy and lightness »

Sophrology (2pm-3pm)

Laughter Yoga (3:30pm-4:30pm)

THURSDAY JULY 13 « Relax your body and calm your mind

Yin Yoga (12h30-13h30)

Sophrology (2pm-3pm)

SATURDAY, JULY 15 « Release your tensions and learn to calm down »

Yin Yoga (2pm-3pm)

PARENTS & CHILDREN Sophrology (3:30pm-4:30pm)

THURSDAY JULY 20 « Release the negative and fill yourself with confidence » Sophrology

Sophrology (12h30-13h30)

Yin Yoga (2pm-3pm)

SATURDAY JULY 22 » Cultivate your joie de vivre and your good mood »

Laughter Yoga (2pm-3pm)

Parent-Child Laughter Yoga (3.30-4.30pm)

THURSDAY JULY 27 « Feel strong and grounded

Yin Yoga (12h30-13h30)

Sophrology (2pm-3pm)

SATURDAY JULY 29 « Let go and shine!

Yin Yoga (2pm-3pm)

Laughter Yoga (3:30pm-4:30pm)

YOGA DE LA RISA

¿Estás dentro o fuera?

? ¿Estás? ¿Estás seguro de que no funcionará contigo?

? ¿Quieres saber el secreto de las personas que siempre están de buen humor?

? ¿Hace mucho tiempo que no lloras de risa?

? ¿Quieres hacer abdominales sin ir al gimnasio?

Todo el mes de julio en La Petite Halle LANAYA propone talleres de sofrología, yin yoga y yoga de la risa para adultos y padres e hijos.

LAUGHTER YOGA fue inventado por el Dr. Kataria, un médico de familia indio que observó que sus pacientes alegres se recuperaban más rápidamente que los demás.

Combinó técnicas de yoga (movimientos y respiración) con la risa y lo desarrolló por todo el mundo. Este método es perfecto para liberar tensiones, relajar el cuerpo y la mente y llenarse de buen humor

Para inscribirse, póngase en contacto con LANAYA por teléfono, correo electrónico o Instagram, o venga a La Petite Halle de miércoles a domingo, de 12.00 a 12.30 h.

TODOS LOS TALLERES DE LANAYA EN LAPETITEHALLE :

JUEVES 06 JULIO « Anclarse y respirar »

Sofrología (12h30-13h30)

Yin Yoga (14h-15h)

SÁBADO 08 JULIO « Llénate de alegría y ligereza »

Sofrología (14h-15h)

Yoga de la risa (15h30-16h30)

JUEVES 13 JULIO « Relaja tu cuerpo y calma tu mente

Yin Yoga (12h30-13h30)

Sofrología (14h-15h)

SÁBADO 15 JULIO « Libera tus tensiones y aprende a calmarte

Yin Yoga (14.00-15.00 h)

PADRES E HIJOS Sofrología (15h30-16h30)

JUEVES 20 JULIO « Libera lo negativo y llénate de confianza » Sofrología (12h30-13h30)

Sofrología (12h30-13h30)

Yin Yoga (14h-15h)

SÁBADO 22 JULIO « Cultiva tu alegría de vivir y tu buen humor »

Yoga de la risa (14.00 a 15.00 h)

Yoga de la risa padres-hijos (15.30-16.30)

JUEVES 27 JULIO « Siéntete fuerte y con los pies en la tierra

Yin Yoga (12.30-13.30)

Sofrología (14:00-15:00)

SÁBADO 29 JULIO « ¡Déjate llevar y brilla!

Yin Yoga (14h-15h)

Yoga de la risa (15h30-16h30)

DAS LACHYOGA

? bist du gut oder bist du nicht gut?

? Ach ja? Bist du sicher, dass es bei dir nicht klappt?

? Willst du das Geheimnis der Leute kennenlernen, die immer gute Laune haben?

? Du hast schon lange nicht mehr vor Lachen geweint?

? Hast du Lust, deine Bauchmuskeln zu trainieren, ohne ins Fitnessstudio zu gehen?

Den ganzen Juli über bietet Ihnen LANAYA in La Petite Halle ihre Sophrologie-, Yin-Yoga- und Lachyoga-Workshops für Erwachsene und Eltern-Kinder an.

LACHYOGA wurde von Dr. Kataria, einem indischen Hausarzt, erfunden, dem aufgefallen war, dass seine gut gelaunten Patienten schneller gesund wurden als andere.

Er verband Yogatechniken (Bewegungen und Atmung) mit dem Lachen und verbreitete die Methode auf der ganzen Welt. Diese Methode ist perfekt, um Verspannungen zu lösen sowie Körper und Kopf zu entspannen und sich mit guter Laune zu füllen!

Für Anmeldungen wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail und auf Instagram an LANAYA oder direkt vor Ort an der Rezeption von La Petite Halle von Mittwoch bis Sonntag von 12 Uhr bis 00:30 Uhr.

ALLE WORKSHOPS VON LANAYA IN LA PETITEHALLE :

DONNERSTAG, 06. JULI « Verankere dich und atme »

Sophrologie (12.30-13.30 Uhr)

Yin Yoga (14h-15h)

SAMSTAG, 08. JULI « Erfülle dich mit Freude und Leichtigkeit »

Sophrologie (14h-15h)

Yoga des Lachens (15.30-16.30 Uhr)

DONNERSTAG, 13. JULI « Entspanne deinen Körper und beruhige deinen Geist »

Yin Yoga (12.30-13.30 Uhr)

Sophrologie (14h-15h)

SAMSTAG, 15. JULI « Lass deine Spannungen los und lerne, dich zu beruhigen »

Yin Yoga (14h-15h)

Sophrologie ELTERN-KINDER (15.30-16.30 Uhr)

DONNERSTAG, 20. JULI « Befreie dich von Negativem und erfülle dich mit Vertrauen »

Sophrologie (12.30-13.30 Uhr)

Yin Yoga (14h-15h)

SAMSTAG, 22. JULI « Kultiviere deine Lebensfreude und gute Laune »

Yoga des Lachens (14h-15h)

Lachyoga PARENTEN-KINDER (15.30-16.30 Uhr)

DONNERSTAG, 27. JULI « Fühle dich stark und gut verankert »

Yin Yoga (12.30-13.30 Uhr)

Sophrologie (14h-15h)

SAMSTAG, 29. JULI « Lass los und strahle! »

Yin Yoga (14h-15h)

Yoga des Lachens (15.30-16.30 Uhr)

Mise à jour le 2023-06-28 par ADT de la Marne