ATELIER LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE à La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 9 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Le merveilleux Mus Bouhia nous fait le plaisir de revenir cette année vous proposer des ateliers d’initiation à la langue des signes française à prix libre tout le mois de juillet !

Venez vous initier à la Langue des signes avec Mus, peu importe votre âge ces ateliers sont ouverts à tou.te.s !

Durée de l’atelier : 1 heure

Avec ou sans réservation (pour être sur d’avoir une place vous pouvez contacter Mus à l’adresse mail renseignée)..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 17:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle de Quartier Libre

Reims 51100 Marne Grand Est



The wonderful Mus Bouhia is delighted to be back this year to offer free introductory workshops in French sign language for the whole month of July!

Come and learn French Sign Language with Mus, whatever your age, these workshops are open to all!

Workshop duration: 1 hour

With or without reservation (to make sure you have a place, please contact Mus at the e-mail address given).

El maravilloso Mus Bouhia está encantado de volver este año para ofrecer talleres gratuitos de iniciación a la lengua de signos francesa durante todo el mes de julio

Venga a aprender la lengua de signos francesa con Mus, sea cual sea su edad, ¡estos talleres están abiertos a todo el mundo!

Duración de los talleres: 1 hora

Con o sin reserva (para asegurarse una plaza, póngase en contacto con Mus en la dirección de correo electrónico indicada).

Der wunderbare Mus Bouhia freut sich, auch in diesem Jahr wieder Workshops zur Einführung in die französische Zeichensprache anzubieten, die den ganzen Juli über zum Nulltarif angeboten werden

Kommen Sie und lernen Sie die Zeichensprache mit Mus kennen, egal wie alt Sie sind!

Dauer des Workshops: 1 Stunde

Mit oder ohne Reservierung (um sicherzugehen, dass Sie einen Platz bekommen, können Sie Mus unter der angegebenen E-Mail-Adresse kontaktieren).

Mise à jour le 2023-06-23 par ADT de la Marne