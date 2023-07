Concert : Olkan & La Vipère Rouge – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims, 8 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Olkan & La Vipère Rouge – Techno Organique Orientale

Basslines puissantes, mélancolie turque, rythmes du Maghreb et couleurs pop

eighties, Olkan & La Vipère Rouge mêlent leurs influences pour proposer un live

électro ardent. Sur scène, voix, saz, guitare, synthétiseurs, et percussions entre

leurs mains, ils s’approprient les codes de la musique électronique pour vous

faire transpirer toute la nuit ….

2023-07-08 fin : 2023-07-08 02:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle de Quartier Libre

Reims 51100 Marne Grand Est



Olkan & La Vipère Rouge – Oriental Organic Techno

Powerful basslines, Turkish melancholy, Maghreb rhythms and eighties pop colors

eighties pop, Olkan & La Vipère Rouge blend their influences to offer a fiery

electro live show. With vocals, saz, guitar, synthesizers and percussion in their hands

the codes of electronic music to make you sweat all night long?

make you sweat all night long?

Olkan & La Vipère Rouge – Techno orgánico oriental

Potentes líneas de bajo, melancolía turca, ritmos magrebíes y colores pop ochenteros

pop de los ochenta, Olkan & La Vipère Rouge mezclan sus influencias para ofrecer un ardiente directo

electro en directo. En el escenario, con voz, saz, guitarra, sintetizadores y percusión en sus manos

los códigos de la música electrónica para hacerte sudar toda la noche?

hacerte sudar toda la noche?

Olkan & La Vipère Rouge – Orientalischer organischer Techno

Kraftvolle Basslines, türkische Melancholie, Rhythmen aus dem Maghreb und Popfarben

eighties, Olkan & La Vipère Rouge vermischen ihre Einflüsse, um eine Live-Show zu bieten

feurigen Elektro zu präsentieren. Auf der Bühne, mit Stimme, Saz, Gitarre, Synthesizern und Perkussion in den Händen

in ihren Händen, eignen sie sich die Codes der elektronischen Musik an, um Sie in den Bann zu ziehen

die ganze Nacht schwitzen zu lassen?

Mise à jour le 2023-06-02 par ADT de la Marne