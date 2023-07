Atelier sophrologie, yin yoga, yoga du rire 53 Rue Vernouillet Reims, 6 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Tout le mois de juillet à La Petite Halle, LANAYA vous propose ses ateliers sophrologie, yin yoga, yoga du rire, adultes et parents-enfants.

LA SOPHROLOGIE est un entraînement du corps et du mental pour développer sa concentration, sa sérénité et son mieux-être. Elle se pratique assis sur une chaise et debout pour effectuer des exercices de relaxation dynamique(s) (en mouvements) et peut être complétée par des temps allongés de relaxation. Elle est basée sur des techniques simples de stimulation corporelle, de relaxation et de visualisation. Elle a pour objectif de développer la conscience de soi et le positif.

Pour les inscriptions contactez LANAYA par téléphone, par email, sur sa page Instagram ou directement sur place à l’accueil de La Petite Halle, du mercredi au dimanche de 12h à 00h30.

JEUDI 06 JUILLET « Ancre toi et respire » : Sophrologie (12h30-13h30) ; Yin Yoga (14h-15h).

SAMEDI 08 JUILLET « Remplis toi de joie et de légèreté » : Sophrologie (14h-15h) ; Yoga du Rire (15h30-16h30).

JEUDI 13 JUILLET « Détends ton corps et calme ton mental » : Yin Yoga (12h30-13h30) ; Sophrologie (14h-15h).

SAMEDI 15 JUILLET « Relâche tes tensions et apprends à t’apaiser » : Yin Yoga (14h-15h) ; Sophrologie PARENTS-ENFANTS (15h30-16h30).

JEUDI 20 JUILLET « Libère le négatif et remplis toi de confiance » : Sophrologie (12h30-13h30) ; Yin Yoga (14h-15h).

SAMEDI 22 JUILLET « Cultive ta joie de vivre et ta bonne humeur » : Yoga du Rire (14h-15h) ; Yoga du Rire PARENTS-ENFANTS (15h30-16h30).

JEUDI 27 JUILLET « Sens toi fort.e et bien ancré.e »

Yin Yoga (12h30-13h30)

Sophrologie (14h-15h)

SAMEDI 29 JUILLET « Lâche prise et rayonne ! »

Yin Yoga (14h-15h)

Yoga du Rire (15h30-16h30).

2023-07-06 fin : 2023-07-06 15:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle de Quartier Libre

Reims 51100 Marne Grand Est



Throughout July at La Petite Halle, LANAYA offers sophrology, yin yoga, laughter yoga, adult and parent-child workshops.

SOPHROLOGY is a training program for the body and mind to develop concentration, serenity and well-being. It is practiced sitting on a chair and standing to perform dynamic relaxation exercises (in movement), and can be complemented by lying down to relax. It is based on simple techniques of body stimulation, relaxation and visualization. Its aim is to develop self-awareness and a positive outlook.

To register, contact LANAYA by phone, by email, on her Instagram page or directly at La Petite Halle reception desk, Wednesday to Sunday, 12pm to 12:30am.

THURSDAY 06 JULY « Anchor yourself and breathe »: Sophrology (12:30-13:30); Yin Yoga (14:00-15:00).

SATURDAY 08 JULY « Fill yourself with joy and lightness »: Sophrology (2pm-3pm); Laughter Yoga (3.30pm-4.30pm).

THURSDAY JULY 13 « Relax your body and calm your mind »: Yin Yoga (12:30-13:30); Sophrology (14:00-15:00).

SATURDAY JULY 15 « Release your tensions and learn to calm yourself »: Yin Yoga (2pm-3pm); PARENTS-ENFANTS Sophrology (3.30pm-4.30pm).

THURSDAY JULY 20 « Release the negative and fill yourself with confidence »: Sophrology (12:30-13:30); Yin Yoga (14:00-15:00).

SATURDAY JULY 22 « Cultivate your joie de vivre and good humor »: Laughter Yoga (2pm-3pm); PARENTS-KIDS Laughter Yoga (3.30pm-4.30pm).

THURSDAY JULY 27 » Feel strong and grounded » : Yin Yoga

Yin Yoga (12h30-13h30)

Sophrology (2pm-3pm)

SATURDAY JULY 29 « Let go and shine!

Yin Yoga (2pm-3pm)

Laughter Yoga (3:30pm-4:30pm)

Durante todo el mes de julio, LANAYA propone en La Petite Halle talleres de sofrología, yin yoga y yoga de la risa para adultos, padres y niños.

La SOFROLOGÍA es un entrenamiento del cuerpo y de la mente para desarrollar la concentración, la serenidad y el bienestar. Se practica sentado en una silla y de pie para realizar ejercicios de relajación dinámica (en movimiento) y puede complementarse tumbándose para relajarse. Se basa en técnicas sencillas de estimulación corporal, relajación y visualización. Su objetivo es desarrollar la conciencia de uno mismo y una actitud positiva.

Para inscribirse, póngase en contacto con LANAYA por teléfono, por correo electrónico, en su página de Instagram o directamente en la recepción de La Petite Halle, de miércoles a domingo de 12.00 a 12.30 h.

JUEVES 06 JULIO « Anclarse y respirar »: Sofrología (12.30-13.30); Yin Yoga (14.00-15.00).

SÁBADO 08 JULIO « Llénate de alegría y ligereza »: Sofrología (14.00 a 15.00 h); Yoga de la risa (15.30 a 16.30 h).

JUEVES 13 DE JULIO « Relaja tu cuerpo y calma tu mente »: Yin Yoga (12.30-13.30); Sofrología (14.00-15.00).

SÁBADO 15 DE JULIO « Libera tus tensiones y aprende a calmarte »: Yin Yoga (14.00 a 15.00 h); Sofrología para padres e hijos (15.30 a 16.30 h).

JUEVES 20 DE JULIO « Libérate de lo negativo y llénate de confianza »: Sofrología (12.30-13.30); Yin Yoga (14.00-15.00).

SÁBADO 22 DE JULIO « Cultiva tu alegría de vivir y tu buen humor »: Yoga de la risa (14.00 a 15.00 h); Yoga de la risa para padres e hijos (15.30 a 16.30 h).

JUEVES 27 DE JULIO « Siéntete fuerte y con los pies en la tierra »

Yin Yoga (12.30-13.30)

Sofrología (14.00 a 15.00 h)

SÁBADO 29 JULIO « ¡Déjate llevar y brilla!

Yin Yoga (14h-15h)

Yoga de la risa (15h30-16h30)

Den ganzen Juli über bietet LANAYA in La Petite Halle ihre Workshops zu Sophrologie, Yin Yoga und Lachyoga für Erwachsene und Eltern-Kinder an.

SOPHROLOGIE ist ein Training für Körper und Geist, mit dem Sie Ihre Konzentration, Gelassenheit und Ihr Wohlbefinden steigern können. Sie wird im Sitzen auf einem Stuhl und im Stehen praktiziert, um dynamische(s) (bewegte) Entspannungsübungen durchzuführen, und kann durch Liegezeiten zur Entspannung ergänzt werden. Sie basiert auf einfachen Techniken der Körperstimulation, der Entspannung und der Visualisierung. Sie zielt darauf ab, das Selbstbewusstsein und die positive Einstellung zu entwickeln.

Für Anmeldungen kontaktieren Sie LANAYA telefonisch, per E-Mail, auf ihrer Instagram-Seite oder direkt vor Ort am Empfang von La Petite Halle, mittwochs bis sonntags von 12h bis 00h30.

DONNERSTAG, 06. JULI « Verankere dich und atme »: Sophrologie (12:30-13:30 Uhr); Yin Yoga (14:00-15:00 Uhr).

SAMSTAG, 08. JULI « Erfülle dich mit Freude und Leichtigkeit »: Sophrologie (14.00-15.00 Uhr); Lachyoga (15.30-16.30 Uhr).

DONNERSTAG, 13. JULI « Entspanne deinen Körper und beruhige deinen Geist »: Yin Yoga (12.30-13.30 Uhr); Sophrologie (14.00-15.00 Uhr).

SAMSTAG, 15. JULI « Lass deine Spannungen los und lerne, dich zu beruhigen »: Yin Yoga (14-15 Uhr); Eltern-Kind-Sophologie (15.30-16.30 Uhr).

DONNERSTAG, 20. Juli « Befreie dich von Negativem und erfülle dich mit Vertrauen »: Sophrologie (12:30-13:30 Uhr); Yin Yoga (14:00-15:00 Uhr).

SAMSTAG, 22. JULI « Kultiviere deine Lebensfreude und gute Laune »: Lachyoga (14-15 Uhr); Lachyoga für Eltern und Kinder (15.30-16.30 Uhr).

DONNERSTAG, 27. JULI « Fühle dich stark und gut verankert »

Yin Yoga (12.30-13.30 Uhr)

Sophrologie (14h-15h)

SAMSTAG, 29. JULI « Lass los und strahle! »

Yin Yoga (14h-15h)

Yoga des Lachens (15.30-16.30 Uhr)

Mise à jour le 2023-06-23 par Agence de Développement Touristique de la Marne