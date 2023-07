Le Brunch du Dimanche 53 Rue Vernouillet Reims, 2 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Venez profiter d’un délicieux moment en terrasse avec les brunch du dimanche du Goood Truck !

Ouverture de La Petite Halle et de sa Grande Terrasse : 12H-21H.

2023-07-02 fin : 2023-07-02 15:00:00. .

53 Rue Vernouillet La Petite Halle de Quartier Libre

Reims 51100 Marne Grand Est



Come and enjoy a delicious moment on the terrace with Sunday brunch from the Goood Truck!

Opening hours of La Petite Halle and its Grande Terrasse: 12H-21H

¡Disfrute de un delicioso brunch dominical en la terraza del Goood Truck!

Horario de apertura de La Petite Halle y su Grande Terrasse: 12H-21H

Genießen Sie einen köstlichen Moment auf der Terrasse mit dem Sonntagsbrunch des Goood Truck!

Öffnungszeiten von La Petite Halle und seiner Großen Terrasse: 12H-21H

Mise à jour le 2023-07-19 par ADT de la Marne