Marché aux truffes 53 Rue Simon Reims, 18 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Toute la journée, dégustation-vente de produits locaux.

La truffe, résultat de la fructification d’un champignon souterrain, est issue d’un mycélium qui vit en association avec certains arbres tels que le chêne, le noisetier, le charme, le pin noir…

L’essentiel de la production se situe en forêt, où les truffes mûrissent de septembre à janvier.

Depuis une décennie, le relais est fait par des plantations truffières de qualité pour la production de la truffe d’automne de Champagne-Ardenne..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

53 Rue Simon Musée Saint-Remi

Reims 51100 Marne Grand Est



All day, tasting and sale of local products.

The truffle, the result of the fructification of an underground mushroom, comes from a mycelium which lives in association with certain trees such as the oak, the hazel tree, the hornbeam, the black pine…

Most of the production is located in the forest, where the truffles ripen from September to January.

For a decade, the relay is made by quality truffle plantations for the production of the autumn truffle of Champagne-Ardenne.

WITH THE REGIONAL PRODUCERS OF :

– Ferme de St Martin

– Foie gras de Canard d’Anne Sophie

– Lentillon de Champagne

– Gourmandises Délice Décadol

– L’Escargot des Grands Crus

– Pépinière Robin

– Chocolat de Maud

– Safran/Confiture

PRACTICAL INFORMATION :

10 a.m. Opening of the market

11:30 a.m. and 3:00 p.m. Truffle dog demonstration

10:45 a.m. and 3:30 p.m. Lecture by Jean-Sébastien Pousse – Truffle expert

4:30 p.m Closing of the market

Durante todo el día, degustación y venta de productos locales.

La trufa, resultado de la fructificación de un hongo subterráneo, procede de un micelio que vive asociado a determinados árboles como el roble, el avellano, el carpe, el pino negro..

La mayor parte de la producción tiene lugar en el bosque, donde las trufas maduran de septiembre a enero.

Desde hace una década, las plantaciones de trufas de calidad producen la trufa de otoño de Champaña-Ardenas.

Den ganzen Tag über Verkostung und Verkauf von lokalen Produkten.

Der Trüffel ist das Ergebnis der Fruchtbildung eines unterirdischen Pilzes und entsteht aus einem Myzel, das in Verbindung mit bestimmten Bäumen wie Eiche, Haselnuss, Hainbuche, Schwarzkiefer usw. lebt

Der Großteil der Produktion findet in den Wäldern statt, wo die Trüffel von September bis Januar reifen.

Seit einem Jahrzehnt wird die Produktion von Herbsttrüffeln aus der Champagne-Ardenne durch hochwertige Trüffelplantagen abgelöst.

