Atelier : Baume coloré 53 Rue Simon Reims, 28 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Dans l’antiquité les végétaux et les minéraux servaient d’ingrédients dans la préparation de pâtes médicamenteuses. Réalise un soin à base de miel et rajoute des pigments naturels pour le colorer. Tu pourras l’appliquer sur les lèvres.

Par « Les petits débrouillards »..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

53 Rue Simon Musée Saint-Remi

Reims 51100 Marne Grand Est



In ancient times, plants and minerals were used as ingredients in the preparation of medicinal pastes. Make a honey-based treatment and add natural pigments to color it. You can then apply it to the lips.

By « Les petits débrouillards ».

En la antigüedad, las plantas y los minerales se utilizaban como ingredientes en la preparación de pastas medicinales. Prepara un tratamiento a base de miel y añade pigmentos naturales para darle color. Puedes aplicártelo en los labios.

Por « Les petits débrouillards ».

In der Antike dienten Pflanzen und Mineralien als Zutaten für die Herstellung von medizinischen Pasten. Stelle eine Pflege aus Honig her und füge natürliche Pigmente hinzu, um sie zu färben. Du kannst sie auch auf die Lippen auftragen.

Von « Les petits débrouillards ».

