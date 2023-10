AMPI 2023 36es Journées de Psychothérape institutionnelle 53 rue Peyssonnel Marseille 3e Arrondissement, 16 novembre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le quotidien considéré aujourd’hui comme un outil psychothérapique sera le thème de ces rencontres professionnelles.. Professionnels

2023-11-16 fin : 2023-11-17 . .

53 rue Peyssonnel IFSI La Blancarde

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The daily newspaper, seen today as a psychotherapeutic tool, will be the theme of these professional meetings.

El diario, considerado hoy como una herramienta psicoterapéutica, será el tema de estos encuentros profesionales.

Der Alltag, der heute als psychotherapeutisches Werkzeug betrachtet wird, ist das Thema dieser Fachtagungen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille