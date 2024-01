La Biscuiterie – Concert LES HURLEMENTS D’LEO + PICON MON AMOUR + RAMON TAPUL 53 Rue Paul Doucet Château-Thierry, samedi 18 mai 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18

La Biscuiterie accueille le samedi 18 mai 2024, dans la grande salle à 20h, LES HURLEMENTS D’LEO + PICON MON AMOUR + RAMON TAPUL

RAMON TAPUL

Les accents gypsy et rumba de la guitare côtoient le violon tzigane et l’explosivité d’un power trio résolument rock. Le tout dans l’énergie folle que peut apporter l’expérience de la route, la scène et la vie. Un mélange détonnant servi par la gouaille d’un chant en français où l’on parle de liberté, de voyage et d’Acratie… En bref, ici on chante l’Humain !

LES HURLEMENTS D’LEO

Pour fêter comme il se doit leurs retrouvailles avec le public et vingt-cinq ans de chansons et de voyages, les Hurlements d’Léo proposent un album rétrospectif audacieux : Radio Léo. Radio Léo, c’est 1h30 de souvenirs au présent et de découvertes réjouissantes livrées par une troupe d’artisans-musiciens qui a su perpétuer et transmettre son esprit d’un bout à l’autre du dernier quart de siècle. L’allumette facile à chaque fois qu’elle a pris la parole. Toujours en famille. Toujours avec vous. Machine à mouvement perpétuel, Les Hurlements d’Léo repartent sur la route avec au coeur la joie de retrouver leur public et, ensemble, porter un toast au monde d’après. Celui où l’on s’étreint, celui où l’on se casse la voix à gueuler qu’on y croit !

PICON MON AMOUR

Lauren à l’accordéon, ukulélé et au chant, Jojo aux multi-basses-batteries, chant et clownerie nous dérident à coup d’ébats culottés et de chansons festives. En duo dans la vie comme à la scène on dit d’elle qu’elle a du chien et lui du « Deschiens ». Dans un show musical où tout peut arriver il et elle prennent à témoin le public pour tisser une toile où volent en éclat les intimités conventionnelles. Sans complexe, ce couple un peu fêlé laisse passer la lumière d’une cocasse chansonnerie où on se laisse aller à leur spontanéité farceuse, entre gloussements et déhanchés, confortablement installés dans son fauteuil ou en dansant à en soulever la poussière.

En partenariat avec le département de l’Aisne

Infos et réservation

https://my.weezevent.com/les-hurlements-dleo-picon-mon-amour-ramon-tapul

09.88.18.22.34

contact@labiscuiterie.org

Tarif Plein Prévente : 11€

Tarif Réduit Prévente : 8€

Tarif Plein : 14€

Tarif Réduit : 11€

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



