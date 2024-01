La Biscuiterie – Concert GERARD BASTE (SVINKELS) + KAMINI + AKA SEUL TWO 53 Rue Paul Doucet Château-Thierry, vendredi 1 mars 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

La Biscuiterie de Château-Thierry présente des grands artistes le vendredi 1er mars 2024 à 20h, dans la grande salle.

GERARD BASTE

Après la « Rechute » spectaculaire de Svinkels et la sortie des albums « Dans Mon Slip Volumes 1 & 2 », Gérard Baste revient en 2023 avec une tournée exceptionnelle : le « Slip Life Tour »! Notre Gégé national s’associe à son comparse de toujours Mr Xavier, au Dj havrais Djar One , qu’on retrouve à la prod sur tous les derniers projets du groupe, et au réputé guitariste Cornelis afin de former une équipe de choc: le Slip Squad. Des gars bien rodés pour un show toujours explosif entre Bangers Rap et énergie Rock, mais réservant aussi quelques moments sexy où les couplets nasty du Slip Boy viendront rencontrer la douceur du saxophone … Évidemment c’est aussi l’occasion pour nos champions de kicker les classiques du Svink et du Prince de la Vigne ! Alors fais sauter toutes les barrières, rejoins le Lunettes Zizi Gang et viens vivre la Slip Life, la vie déshabillée, celle dont t’as toujours rêvé.

KAMINI

Il aura fallu que 11 ans s’écoulent après la sortie de son deuxième pour que Kamini annonce son retour sur la scène musicale avec son troisième album « 3ème Acte », sorti en décembre 2020. Loin d’être un rappeur pré-fabriqué, Kamini est un artiste complet: auteur, compositeur, interprète et réalisateur de ses propres clips. OVNI dans le paysage du rap français, Kamini ne rappe ni sur la cité (puisqu’il n’y a jamais vécu) ni à grand renfort de bling-bling et de grosses voitures. Il se sert de sa marginalité pour se différencier et s’imposer non pas seulement comme « un rappeur campagnard », mais comme un rappeur conscient et engagé dénonçant une réalité qu’il vit au quotidien – une réalité campagnarde, une réalité rurale. Toujours présent sur les réseaux sociaux, il est suivi par plus de 158 000 personnes sur YouTube et Vevo. Tous ses réseaux cumulés, c’est + de 500 000 personnes qui suivent les aventures du rappeur rural préféré des Français, ce qui lui permet aujourd’hui de faire vivre sa musique en tant qu’artiste indépendant.

AKA SEUL TWO

Aka seul two, inspiré par la culture hip-hop, écrit ses premiers textes a l’age de 13 ans. Son univers mélange mélancolie et textes engagés. Aka a su créer une vraie communauté sur les réseaux, ce qui fait de lui un des artistes indépendant les plus suivis. A la suite de nombreux concerts et apparitions, en 2019, il se lance pour défi de sortir chaque lundi un son clippé en collaboration avec de nombreux artistes donnant lieu au mix-tapes » freestyle du lundi » volume 1, 2, et 3 (sorti en 2023). Aujourd’hui et plus que jamais, il travaille sur son 1er EP avec pour but de réaliser son 1er album.

Organisé par la Biscuiterie de Château Thierry.

Infos et réservation en ligne https://labiscuiterie.org/ 09.88.18.22.34

Tarif Plein Prévente : 11€

Tarif Réduit Prévente : 8€

Tarif Plein : 14€

Tarif Réduit : 11€

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



