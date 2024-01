LES RDV DANSÉS DE L’ÉCHANGEUR AVEC Alice Davazoglou 53 Rue Paul Doucet Château-Thierry, lundi 12 février 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 19:00:00

fin : 2024-02-12 20:30:00

Cette année, L’échangeur – CDCN vous propose de venir découvrir par la pratique l’univers artistique des chorégraphes accueilli·e·s.

6 lundis soirs dans l’année

19h-20h30 l 5 € par atelier

à L’échangeur – CDCN – 53 rue Paul Doucet Château-Thierry

Rendez-vous lundi 12 février à 19h pour danser avec Alice Davazoglou.

L’artiste :

Alice Davazoglou est une jeune femme de 35 ans. Elle fait de la danse contemporaine depuis plus de 20 ans. Elle est membre fondatrice et vice-présidente d’une association : ART21. ART21 propose des ateliers danse pour des personnes porteuses de handicap intellectuel et des personnes dites valides. Alice est porteuse de trisomie 21.

Aujourd’hui, Alice est danseuse. Elle co-anime des ateliers danse pour enfants dans des écoles ou en périscolaire, dans des formations pour les futurs professeur·e·s, pour des assistant·e·s de Vie Scolaire, pour des Conseiller·ère·s Pédagogiques… Alice travaille régulièrement avec L’échangeur, Centre de Développement Chorégraphique National Hauts-de-France, pour co-mener des ateliers danse à destination de scolaires, de familles, de personnes en situation de handicap ou participer à des tables rondes. Elle danse également dans des projets ART21 avec Nathalie Hervé et participe à de nombreux ateliers avec différent·e·s chorégraphes : Daniel Larrieu, Julie Nioche, Xavier Lot, Blandine Minot, Laurence Pagès, Clara Cornil, Mickaël Phelippeau… Elle est une des deux interprètes de la prochaine création de Mickaël Phelippeau De Françoise à Alice (création le 2 novembre 2020 à L’espal, scène nationale du Mans).

Alice aime aussi dessiner et peindre. Elle passe beaucoup de temps avec ses pinceaux et ses crayons.

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



