Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10 . Pour la 3 session d’hiver, les Grèves Musicales auront lieu le 10 février 2024 à partir de 19h00, à la Biscuiterie de Château-Thierry. Vous pourrez y écouter : Bad Bad Bird, Théophile, Anibal Galant, DJ Herbizarre. Buvette et restauration sur place.

La Brasserie des Fables vous servira ses bières. Prix Libre à partir de 5€ Réservez : https://www.helloasso.com/associations/les-greves-musicales/evenements/greves-musicales-d-hiver-3?fbclid=IwAR2QGEzSw5_cbk1QokeUA5g5yRRxRoPZOctPo2w3wa82t9FX1Am4Wvuk0xY 5 .

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

