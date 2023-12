Les jeudis de l’IESM 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la Salle Musicatreize avec la programmation Les jeudis de l’IESM par les élèves instrumentistes de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique..

2023-12-07 19:00:00 fin : 2023-12-07 . .

53 Rue Grignan Ensemble Musicatreize – La Salle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at Salle Musicatreize with Les jeudis de l?IESM programming by instrumentalist students from the Institut d?Enseignement Supérieur de la Musique.

Únase a nosotros en la Salle Musicatreize para disfrutar de Les jeudis de l’IESM, un programa presentado por estudiantes instrumentistas del Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique.

Treffen Sie sich im Salle Musicatreize mit dem Programm Les jeudis de l’IESM, das von den Instrumentalschülern des Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique aufgeführt wird.

Mise à jour le 2023-11-28 par Ville de Marseille