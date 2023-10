Trois Travaux 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement, 6 octobre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

A partir de 2023 Musicatreize entame le cycle des « Douze travaux d’Hercule – Douze allégories pour la planète », liant chaque épreuve du héros à une

problématique contemporaine..

2023-10-06 20:00:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

53 Rue Grignan Ensemble Musicatreize – La Salle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From 2023 onwards, Musicatreize will be launching the « Twelve labors of Hercules – Twelve allegories for the planet » cycle, linking each of the hero?s trials to a contemporary issue

to a contemporary issue.

A partir de 2023 Musicatreize iniciará el ciclo de « Los Doce Trabajos de Hércules – Doce Alegorías para el Planeta », vinculando cada una de las pruebas del héroe a una cuestión contemporánea

a un tema de actualidad.

Ab 2023 beginnt Musicatreize den Zyklus der « Zwölf Arbeiten des Herkules – Zwölf Allegorien für den Planeten », wobei jede Prüfung des Helden mit einer

zeitgenössischen Problematik.

