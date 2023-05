Sébastien Bayet – Le halo des haillons 53 rue Grignan, 26 mai 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’artiste nous plonge dans un monde bien à lui, imaginé à partir de chutes de tissu soumis à l’épreuve des éléments..

2023-05-26 à ; fin : 2023-06-17 . .

53 rue Grignan David Pluskwa

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The artist plunges us into a world of his own, imagined from scraps of fabric subjected to the test of the elements.

El artista nos sumerge en un mundo propio, imaginado a partir de retazos de tela sometidos a la prueba de los elementos.

Der Künstler lässt uns in eine ganz eigene Welt eintauchen, die er sich aus Stoffresten vorstellt, die den Elementen ausgesetzt sind.

Mise à jour le 2023-05-23 par Ville de Marseille