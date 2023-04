Smile(s) – Jef Aérosol 53 rue Grignan, 30 mars 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Jef Aérosol nous propose « Smile(s) » et nous invite à nous faire du bien avec cette exposition dans laquelle il met en scène le sourire parce que, pour lui, « un sourire c’est comme un soleil, ça vous réchauffe le cœur».

2023-03-30 à ; fin : 2023-04-29 . .

53 rue Grignan David Pluskwa

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jef Aérosol offers us « Smile(s) » and invites us to do ourselves good with this exhibition in which he stages the smile because, for him, « a smile is like a sun, it warms your heart »

Jef Aérosol nos ofrece « Smile(s) » y nos invita a hacernos un bien con esta exposición en la que pone en escena la sonrisa porque, para él, « una sonrisa es como un sol, te calienta el corazón »

Jef Aérosol schlägt uns « Smile(s) » vor und lädt uns ein, uns mit dieser Ausstellung etwas Gutes zu tun, in der er das Lächeln in Szene setzt, denn für ihn ist « ein Lächeln wie eine Sonne, es wärmt das Herz »

Mise à jour le 2023-03-30 par Ville de Marseille