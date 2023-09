Conférence : Flers-Charleston, toute une histoire ! 53 Rue du Champ de Foire Flers, 14 octobre 2023, Flers.

Flers et Charleston, située en Caroline du Sud, sont officiellement jumelées depuis 2022 mais leurs liens existent depuis 1947, au lendemain la Seconde Guerre mondiale. Yvette Lerichomme, conseillère municipale déléguée aux jumelages et aux coopérations internationales, revient sur l’histoire de cette relation particulière au cours d’une conférence, richement documentée, qui se déroulera samedi 14 octobre , à 17h30, à la médiathèque de Flers.

En 1947, Flers, qui a été détruite à 70 % dans les bombardements, est en ruine. La population de Charleston se mobilise pour venir en aide aux habitants. La ville devient la première d’Europe à être parrainée par une ville américaine. C’est ainsi qu’en 1948, plus de 120 tonnes de marchandises traversent l’Atlantique direction Le Havre pour être acheminées à Flers. La cargaison comprend des denrées diverses, du matériel, des habits, des médicaments ou encore des jouets.

L’amitié entre Flers et Charleston s’érige rapidement en modèle qui est repris par plus de 300 villes aux États-Unis. En signe de reconnaissance, le conseil municipal de l’époque rebaptise la place de la Halle qui devient, en 1949, la place Charleston.

Conférence sur l’amitié entre Flers et Charleston, samedi à 17h30, à la médiathèque de Flers – rue du Collège. Sur inscription. Contacts : 02 33 98 42 22 ou mediatheque.flers@flers-agglo.fr.

Flers and Charleston, South Carolina, have been officially twinned since 2022, but their ties date back to 1947, in the aftermath of the Second World War. Yvette Lerichomme, local councillor in charge of twinning and international cooperation, will look back at the history of this special relationship in a richly documented conference to be held on Saturday October 14, at 5:30 pm, at the Flers media library.

In 1947, Flers, 70% of which had been destroyed by bombing, was in ruins. The people of Charleston mobilized to help the inhabitants. The city became the first in Europe to be sponsored by an American city. In 1948, more than 120 tons of goods were shipped across the Atlantic to Le Havre and on to Flers. The cargo included foodstuffs, equipment, clothing, medicines and toys.

The friendship between Flers and Charleston quickly became a model that was adopted by over 300 cities in the United States. In recognition of this, the town council of the time renamed the Place de la Halle, which became Charleston Square in 1949.

Conference on the friendship between Flers and Charleston, Saturday at 5:30pm, at the Flers media library ? rue du Collège. Registration required. Contacts: 02 33 98 42 22 or mediatheque.flers@flers-agglo.fr

Flers y Charleston, en Carolina del Sur, están oficialmente hermanadas desde 2022, pero sus vínculos se remontan a 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Yvette Lerichomme, concejala responsable de hermanamientos y cooperación internacional, repasa la historia de esta relación especial en una charla bien documentada que tendrá lugar el sábado 14 de octubre a las 17.30 horas en la mediateca de Flers.

En 1947, Flers, destruida en un 70% por los bombardeos, estaba en ruinas. La gente de Charleston se movilizó para ayudar a sus habitantes. La ciudad se convirtió en la primera de Europa en ser patrocinada por una ciudad estadounidense. En 1948, se enviaron más de 120 toneladas de mercancías a través del Atlántico hasta Le Havre y Flers. El cargamento incluía alimentos, equipamiento, ropa, medicinas y juguetes.

La amistad entre Flers y Charleston se convirtió rápidamente en un modelo que adoptaron más de 300 ciudades de Estados Unidos. En reconocimiento de ello, el ayuntamiento de la época rebautizó la plaza de la Halle, que en 1949 se convirtió en la plaza de Charleston.

Conferencia sobre la amistad entre Flers y Charleston, el sábado a las 17.30 h, en la mediateca de Flers, rue du Collège. Inscripción obligatoria. Contactos: 02 33 98 42 22 o mediatheque.flers@flers-agglo.fr

Flers und Charleston im US-Bundesstaat South Carolina sind seit 2022 offizielle Partnerstädte, doch die Beziehungen bestehen seit 1947, also seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Yvette Lerichomme, Stadträtin für Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit, erläutert die Geschichte dieser besonderen Beziehung in einem ausführlichen Vortrag, der am Samstag, den 14. Oktober um 17.30 Uhr in der Mediathek von Flers stattfindet.

1947 lag Flers, das bei den Bombenangriffen zu 70% zerstört worden war, in Trümmern. Die Bevölkerung von Charleston mobilisiert sich, um den Einwohnern zu helfen. Die Stadt wurde die erste in Europa, die eine Patenschaft für eine amerikanische Stadt übernahm. So kam es, dass 1948 über 120 Tonnen Güter über den Atlantik nach Le Havre und von dort nach Flers transportiert wurden. Die Ladung bestand aus verschiedenen Lebensmitteln, Materialien, Kleidung, Medikamenten und Spielzeug.

Die Freundschaft zwischen Flers und Charleston entwickelte sich schnell zu einem Modell, das von über 300 Städten in den USA übernommen wurde. Als Zeichen der Anerkennung benannte der damalige Stadtrat den Place de la Halle 1949 in Place Charleston um.

Vortrag über die Freundschaft zwischen Flers und Charleston, Samstag um 17:30 Uhr in der Mediathek von Flers ? rue du Collège. Nach vorheriger Anmeldung. Kontakte: 02 33 98 42 22 oder mediatheque.flers@flers-agglo.fr

