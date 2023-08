JEP – L’AMICALE LAÏQUE 53 Rue des Loges Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Poussez les portes de l’amicale laïque pour découvrir la collection d’anciens buvards commerciaux !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

53 Rue des Loges

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Push open the doors of the amicale laïque to discover the collection of old commercial blotters!

Abra las puertas de la Amicale laïque para descubrir la colección de antiguos secantes comerciales

Schieben Sie die Türen der Amicale laïque auf und entdecken Sie die Sammlung alter kommerzieller Löschblätter!

