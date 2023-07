Bal en Soir – Philippe Plard Trio et Piano Dom 53, Rue des Chantiers, Versailles (78) Bal en Soir – Philippe Plard Trio et Piano Dom 53, Rue des Chantiers, Versailles (78), 14 octobre 2023, . Bal en Soir – Philippe Plard Trio et Piano Dom Samedi 14 octobre, 19h00 53, Rue des Chantiers, Versailles (78) 14 / 10 € Au programme :Atelier musique d’ensemble, Cours débutant, bal avec Philippe Plard trio, Piano Dom, puis boeuf pendant le rangement de la salle. Réservations : www.balensoir.fr ***Auberge espagnole***Chacun pourra apporter de quoi boire (pas d’alcool) et manger, à partager ensemble. ***Cours débutant de danses folk / traditionnelles (5€)***De 17h à 18h30 ***Atelier de musique d’ensemble***Ouvert à tous les instruments *** Tarifs minimum pour le bal ***- 14€ / 12 €* / 5 €** sur place et 12€ / 10 €* / 3 €** en prévente*Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, Versaillais. **Tarif enfants (10-18 ans). Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. *** Accès ***Pensez aussi au covoiturage : nous vous proposons un service de mise en contact gratuit sur www.balensoir.fr source : événement Bal en Soir – Philippe Plard Trio et Piano Dom publié sur AgendaTrad 53, Rue des Chantiers, Versailles (78) 53, Rue des Chantiers, 78011 Versailles, France [{« link »: « http://www.balensoir.fr/?fbclid=IwAR0iYqLeV80p5OtRU2z1osZfqPsIpuiw_lokN62P8aoKY16eLoc0_mp6C6w »}, {« link »: « http://www.balensoir.fr/?fbclid=IwAR3dEhnFxrtj-FnfoLO5PPk0Qx-ZMshKm2EgNfcm-9L_DMlHC0leVHIr9wU »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43925 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

