Atelier de musique d’ensemble 53, Rue des Chantiers, Versailles (78), 14 octobre 2023, .

Atelier de musique d’ensemble Samedi 14 octobre, 15h00 53, Rue des Chantiers, Versailles (78) 18€ – 12€

Venez apprendre de nouveaux morceaux aux côtés d’Alexandra au violon et de Delphine à la harpe !

Le 14 octobre de 15h à 17h30

Maison de quartier des chantiers

53 rue des Chantiers, Versailles

18€ plein tarif

12€ réduit (étudiants, chômeurs, Versaillais)

Au programme : Scottish de Galice

Bourrée 3 temps du Sancerrois !

Ouvert à tous les instruments.

Veuillez noter que cet atelier n’est pas un cours d’instrument, le but étant de découvrir du répertoire ensemble.

Il est possible de vous fournir les partitions en avance si vous préférez.

Présentation des intervenantes :

Delphine, pratique la harpe celtique depuis l’enfance. Attachée au répertoire traditionnel de la harpe, elle développe l’improvisation et la composition en s’inspirant du jazz et de la harpe thérapie. Ces multiples influences nous permettront de creuser la notion d’arrangement musical.

Alexandra, pratique le violon depuis le plus jeune âge. De formation classique, elle s’est passionnée depuis 7 ans désormais pour le répertoire et le style de jeu trad, et s’investit activement dans diverses formations musicales et pédagogiques.

Nous proposerons diverses session thématiques au cours de l’année.

Venez parcourir cette aventure musicale avec nous !

source : événement Atelier de musique d’ensemble publié sur AgendaTrad

53, Rue des Chantiers, Versailles (78) 53, Rue des Chantiers, 78011 Versailles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45360 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

danse atelier