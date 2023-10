Atelier « Pour voir la vie en bleue » 53 Rue de l’Abbaye Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Connaissez-vous l’indigo, ce pigment offrant une multitude de nuances et de teintes ?

Au 18e siècle il provenait en grande partie des Antilles où était cultivé l’indigotier. Venez nous voir, nous vous raconterons son histoire, sa culture, le procédé d’extraction du pigment et surtout nous nous transformerons ensemble en apprentis teinturiers.

N’oubliez pas d’apporter un T-shirt blanc ou un foulard blanc, pour lui donner une nouvelle jeunesse !

De 7 à 14ans.

Tarif : 3€

Durée : 2h..

2023-10-25 10:00:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

53 Rue de l’Abbaye Abbaye de Graville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Have you ever heard of indigo, a pigment with a multitude of shades and hues?

In the 18th century, much of it came from the West Indies, where the indigo plant was cultivated. Come and see us, and we’ll tell you all about its history, its cultivation, the process of extracting the pigment and, above all, we’ll become apprentice dyers together.

Don’t forget to bring a white T-shirt or scarf, to give it a new lease of life!

Ages 7 to 14.

Price: 3?

Duration: 2 hours.

¿Conoce el índigo, un pigmento que se presenta en multitud de tonos y matices?

En el siglo XVIII, gran parte de él procedía de las Indias Occidentales, donde se cultivaba el árbol del índigo. Venga a vernos y le contaremos toda su historia, su cultivo, el proceso de extracción del pigmento y, sobre todo, nos convertiremos juntos en aprendices de tintorero.

¡No olvides traer una camiseta blanca o un pañuelo para darle una nueva vida!

De 7 a 14 años.

Precio: 3

Duración: 2 horas.

Kennen Sie Indigo, ein Pigment, das eine Vielzahl von Schattierungen und Farbtönen bietet?

Im 18. Jahrhundert stammte es größtenteils von den Westindischen Inseln, wo der Indigobaum angebaut wurde. Besuchen Sie uns und wir erzählen Ihnen von der Geschichte, dem Anbau, der Gewinnung des Pigments und vor allem davon, wie wir gemeinsam zu Färberlehrlingen werden.

Vergessen Sie nicht, ein weißes T-Shirt oder ein weißes Halstuch mitzubringen, um ihm eine neue Jugend zu verleihen!

Von 7 bis 14 Jahren.

Preis: 3 ?

Dauer: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche