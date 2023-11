Ciné-concert Charlie Chaplin 53 rue de la Pardige Brioude, 17 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Ciné-concert Charlie Chaplin donné par Hervé Taraszewski (contrebasse) et Nadia Boutayeb (piano).

2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . .

53 rue de la Pardige Café-Lecture La Clef

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Charlie Chaplin film-concert by Hervé Taraszewski (double bass) and Nadia Boutayeb (piano)

Película-concierto de Charlie Chaplin a cargo de Hervé Taraszewski (contrabajo) y Nadia Boutayeb (piano)

Filmkonzert Charlie Chaplin, gegeben von Hervé Taraszewski (Kontrabass) und Nadia Boutayeb (Klavier)

