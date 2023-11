Animations de novembre à La Clef 53 rue de la Pardige Brioude, 3 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

C’est un café – ouvert à toustes – où l’on vient se désaltérer, discuter, manger, faire des rencontres. Régulièrement le lieu accueille des ateliers proposés par des bénévoles/associations, des concerts, des soirées ou des expositions..

2023-11-03 11:00:00 fin : 2023-11-30 22:00:00. .

53 rue de la Pardige Café-Lecture La Clef

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



It’s a café – open to all – where people come to quench their thirst, chat, eat and meet others. The venue regularly hosts workshops run by volunteers and associations, concerts, evening events and exhibitions.

Es un café abierto a todos, donde la gente viene a saciar su sed, charlar, comer y conocer gente nueva. Acoge regularmente talleres organizados por voluntarios y asociaciones, conciertos, veladas y exposiciones.

Es ist ein Café – offen für alle -, in dem man sich erfrischen, diskutieren, essen und neue Leute kennenlernen kann. Regelmäßig finden hier Workshops von Freiwilligen/Vereinen, Konzerte, Partys oder Ausstellungen statt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne