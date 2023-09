Animations d’octobre à la Clef 53 rue de la Pardige Brioude, 1 octobre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

C’est un lieu ouvert à tous où l’on trouve de la presse, des livres, un espace pour les enfants. C ’est un espace qui accueille des soirées, des animations, des ateliers, des expositions..

2023-10-01 11:00:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. .

53 rue de la Pardige Café-Lecture La Clef

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



It is a place open to all where you can find press, books, a space for children. It is a space that hosts parties, events, workshops, exhibitions.

Es un lugar abierto a todos, donde se pueden encontrar periódicos, libros y un espacio para los niños. Es un espacio que acoge fiestas, eventos, talleres y exposiciones.

Es ist ein Ort, der für alle offen ist und an dem man Zeitungen, Bücher und einen Bereich für Kinder findet. Es ist ein Ort, an dem Partys, Animationen, Workshops und Ausstellungen stattfinden.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne