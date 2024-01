Boomerang Duo 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement, samedi 9 mars 2024.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

Concert du groupe Boomerang Duo, rendez-vous samedi 9 mars.

Deux voix, deux chanteuses, un univers à part entière.



Ce concert dessine des allers-retours entre chants traditionnels et actuels, entre réarrangements et compositions originales. Au sein de ce duo, toutes leurs influences musicales sont source de créativité. Cela transparaît dans leurs arrangements vocaux et musicaux aux harmonies subtiles.



Leurs voix s’accompagnent des sonorités de la calebasse africaine, du cajon, du xaxixi, du bendir, ainsi que du looper (pédale enregistreuse). Des propositions audacieuses et un répertoire aux multiples couleurs qui nous fait voyager (musiques du monde, chanson française, jazz, gospel…).



Qui chante quoi ? Leurs voix se fondent et se confondent. Ce subtil mélange nous transporte dans l’émotion de cette rencontre humaine et artistique.



Tout public

Durée : 70 min

EUR.

53 rue de la Joliette L’R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



